《我們之間沒有的》2對夫妻「互相不倫」如願離婚！新走向更殘酷
▲《我們之間沒有的》描寫兩對無性夫妻奈緒（上圖右）和永山瑛太（上圖左）、岩田剛典（下圖左）和田中美奈實（下圖右）的故事。（圖／MyVideo）
記者陳雅蘭/綜合報導
2023-06-20 15:30:43
禁忌系日劇《我們之間沒有的》描寫兩對無性夫婦的故事，奈緒和岩田剛典飾演同事，無意間得知對方在婚姻中「不幸福」，感到孤獨的兩人越走越近，展開婚內精神出軌的「雙重不倫」戀情，劇情開展到兩對夫妻決心離婚。令人訝異的是，奈緒恢復單身後並未接受岩田剛典的告白，岩田剛典因此在水族館裡跪地啜泣，令粉絲大喊不捨，連岩田剛典所屬團體「三代目J Soul Brothers from 放浪一族」的團員ØMI（登坂廣臣），追劇時都忍不住發文感嘆：「唉...」並貼上一個嘆息表情表示：「悲傷！」
最新劇情中，奈緒和永山瑛太、岩田剛典和田中美奈實這兩對夫妻都完成離婚，奈緒嘗試在職場上努力，她說：「我想盡我所能自立自強。」奈緒和岩田剛典互相報告離婚一事，岩田剛典便直球告白：「我很喜歡妳，請妳永遠跟我在一起。」奈緒強忍淚水表示：「抱歉，無法回應你的心意，我希望可以不要依賴任何人、靠自己一個人活下去。」讓岩田剛典悲傷不已。而奈緒升職失敗、飾演岩田剛典前妻的田中美奈實申請升為雜誌總編輯的夢也破碎，目前劇情走向「全員悲劇」，粉絲無不希望最終回能夠來個大反轉。 ▲劇中，田中美奈實飾演岩田剛典的老婆。（圖／MyVideo）
另個名場面是永山瑛太和岩田剛典的「人夫直球對決」，瑛太在劇中飾演奈緒老公，岩田剛典一見到他立刻說：「非常抱歉！」瑛太直接問：「你們是什麼關係？有在交往嗎？」岩田剛典回應：「沒有。」接著說出自己對奈緒的情感，瑛太回嗆：「她是我的妻子，她跟我結婚了！我們不會離婚的。」但岩田剛典認為瑛太應該多考慮奈緒的心情，甚至對著瑛太說出：「我很重視她！」這段修羅場的畫面讓觀眾大感刺激。
岩田剛典是「EXILE放浪兄弟」第三代成員，也是「國民姐夫」 AKIRA的師弟，岩田剛典此次在劇中飾演細膩溫柔居家好男人，經常為加班晚歸的老婆煮晚餐、泡養身茶，被網友稱為「理想老公」。被問有沒有為角色特別做準備，岩田剛典表示導演只要求「鍛鍊身體」，更笑回：「我一直有在訓練。」主要是因為角色是有完美主義的白領精英，所以劇組特別為他訂製西裝，展現帥氣貴公子的形象。《我們之間沒有的》6月24日播出完結篇，可至MyVideo收看。
▲劇中，奈緒（左）、永山瑛太飾演無性夫妻。（圖／MyVideo） ▲劇中，奈緒（左）恢單後並未接受岩田剛典的告白。（圖／MyVideo）