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《新楓之谷》新職業卡莉暑假登場！「升1等變3等」限時開放2個月

▲《新楓之谷》全新職業「卡莉」將在暑假登場，事前開跑暑假大改版「SAVIOR」預先登錄活動，人數已創下歷年新高。（圖／遊戲橘子提供）
▲《新楓之谷》全新職業「卡莉」將在暑假登場，事前開跑暑假大改版「SAVIOR」預先登錄活動，人數已創下歷年新高。（圖／遊戲橘子提供）

記者張志浩/綜合報導

《新楓之谷》先前開跑暑假大改版「SAVIOR」預先登錄活動，遊戲橘子官方表示，由於預告中，睽違一年推出全新職業「卡莉」等豐富內容，吸引眾多玩家參加，預先登錄人數創下歷年新高！「SAVIOR」改版將分為4階段接連釋出新內容，並在今（20日）起，依序推出「溫餐廳」及VTUBER聯名活動、新職業「卡莉」、海外限定副本「楓之谷探險隊」、新地區「桃源境」及新BOSS「咖凌」，玩家可立即登入體驗豐富內容。

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《新楓之谷》暑假大改版SAVIOR620日正式上線！

《新楓之谷》暑假「SAVIOR」改版在今日正式上線，本次改版整體活動以「溫餐廳」為主題，每日可於完成指定任務後領取簽到獎勵，還可參加「每週特別菜單活動」，連續10週接連推出不同小活動，首週於6月20日至6月27日的「溫莉的問候週」，上線累積指定登入時間，可獲得限定虛寶，包含增加獲得經驗值「準備好的精靈項鍊（30天）」、具有吸取道具能力的P寵「棉花糖皮卡啾箱子（30天）」、版本專屬的時裝「我的好友溫莉」等獎勵。

▲《新楓之谷》SAVIOR改版、四階段釋出全新內容圖／遊戲橘子提供）
▲《新楓之谷》暑假SAVIOR大改版、將分為4階段接連釋出新內容。（圖／遊戲橘子提供）
官方指出，《新楓之谷》7月5日起，玩家期待的全新職業「卡莉」將登場，7月5日至9月5日官方首次開放於期間內創建「卡莉」可獲得「極限燃燒」效果，每提升1等追加2等，一路快速飆升至200等級，搭配「菇菇通行證」在指定等級可獲得道具及裝備。

此外，7月26日至9月5日期間，海外限定副本「楓之谷探險隊」，是遊戲內唯一roguelike的玩法副本，回歸0裝備初始狀態，玩家要憑藉百分百實力過關斬將，詳情內容將於官方粉絲團公布。

▲ 《新楓之谷》全新BOSS「咖凌」。（圖／遊戲橘子提供）
▲ 《新楓之谷》全新BOSS「咖凌」，成功挑戰可獲得全新道具Lv.250裝備「永恆肩膀」。（圖／遊戲橘子提供）
官方說明，《新楓之谷》8月9日推出的新地區「桃源境」及新BOSS「咖凌」，是韓版推出後，玩家就非常期待的重點內容，本次地區，玩家將前往被隱藏於字畫的仙界，需要團隊合作擊破傳說中的凶獸「檮杌」、「窮奇」、「混沌」，才能挑戰到最終BOSS「咖凌」，成功挑戰可獲得全新道具Lv.250裝備「永恆肩膀」。

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