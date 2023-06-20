延續醫學教育重要指導者 高醫大辦感恩大會緬懷大體老師
「大體老師雖不會出現在學校的師資陣容名單，卻以獨特的方式授課，讓學子們正面凝視人類無可迴避的死亡，奉獻個人的肉身作為教材，完整了醫學教育中關鍵的一環。」高雄醫學大學今(20)日舉辦111學年度人體暨器官捐贈感恩大會，感謝大體老師的無私奉獻、器官捐贈者及病理解剖者的遺愛人間，及家屬們的無私成全。
記者郭凱杰／高雄報導
「抬手是生澀的猶豫，落手是顫抖的不確定，深怕有任何差錯便會辜負老師們無私的奉獻…」高醫大的同學回顧著初次進入解剖實驗室的不知所措及對大體老師的感激之情，讓他們透過大體老師的「身教」，學到最基礎、最重要的人體奧秘與醫學知識，因此大體老師是延續醫學教育的重要指導者，器官捐贈者則是以自己的生命延續他人的生命。
高醫大在每堂課程開始與結束時，同學們會圍繞在解剖台旁，和老師深深的一鞠躬，說著「謝謝老師」，一次次的敬禮承載著同學們對老師的感謝和感恩之情，懷著謙卑的心追尋更廣袤的醫學知識。
高雄醫學大學校長楊俊毓表示，大體解剖學的訓練提供了醫學專業技能的養成與身分角色的認同，醫學生藉此並近乎以享有特權的身分而能夠學習剖析人體，進而探究更深層的生命知識，他勉勵同學們，在以虔敬恭謹的態度來面對這堂大體老師用身軀、用大愛所教授的課程之後，未來都能成為視病猶親、用心行醫濟世的仁醫，方不負大體老師及其家屬們與學校師長的殷盼。
醫學系二年級翁同學除感念大體老師不求回報的奉獻，同時感謝家屬的諒解與成全，讓他們不僅學到寶貴的知識，更學到對生命虔誠的態度。牙醫系二年級盧同學表示在未來行醫路上始終記得有一群慷慨而勇敢的老師，為自己上了意義非凡的一課。
李忠賢大體老師的夫人則感謝高醫讓老師完成遺願，並與在場同學立下約定，自已會努力維持健康，期望同學們也努力學習，他日因緣際會再次相遇時，希望同學們屆時已成為獨當一面的醫師，或許那時她就需要同學們的救死扶傷，那也就不枉費李忠賢老師為她留下的功德。
不抽煙，不喝酒的凱莉，因幼年的意外導致肝硬化，換肝是活下去唯一的途徑，在等待五年三個月後，終於等到換肝的機會，她感謝捐贈者無私的給予重生的機會，也相信捐贈者及家屬的心肝寶貝，將與她一起延續生命，而她也會努力不辜負捐贈者及家屬的大愛。