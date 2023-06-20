侯友宜拋4個堅持 卓冠廷評：不退選、不辭職、不認錯、不對決
國民黨總統參選人侯友宜昨日出席台大政治系學會與亞太青年學會所舉辦的學生座談，拋出4個堅持包括堅持維護中華民國憲法、堅持民主自由、堅持人民福祉和堅持兩岸和平穩定，更強調兩岸和平穩定是總統蔡英文不敢說的，對此民進黨發言人卓冠廷今（20）日表示，聽完侯友宜台大演講，聽到另外的4個堅持，包括堅持不退選、堅持不辭職、堅持不認錯與堅持不對決，更質疑萬一民調低到選不下去，「要如何回來面對新北市民？」
記者陳威叡／台北報導
侯友宜昨日針對外交主張拋出有別於總統蔡英文4個堅持，包括堅持維護中華民國憲法、堅持民主自由、堅持人民福祉和堅持兩岸和平穩定，更提及兩岸和平穩定是總統蔡英文不敢說的。
對此卓冠廷指出，聽完侯友宜的台大演講，認為侯真正的4個堅持，最大的差別就是，對國家主權的堅持不見了，侯友宜用內政來代替原本蔡英文總統堅持捍衛的國家主權。
此外侯友宜談到兩岸，不敢提九二共識，只會講和平，卻不堅持台灣的國家主權，對內無法消彌台灣選民對侯友宜的疑慮，對外中國也不完全買單，認為侯友宜不敢表態，想要雙面討好的伎倆已完全被看破手腳，所以失去的中間、淺綠選票是再也無法回來的。
卓冠廷也表示，聽完整場侯友宜台大演講，其實聽到的是另外4個堅持，就是堅持不退選（打死不退）、堅持不辭職（跳過不回）、堅持不認錯（凡事推中央）與堅持不對決（陳以信辛苦了）。
卓冠廷說，侯友宜稱選總統打死不退，要繼續衝鋒陷陣，但他實在很想知道，萬一民調低到選不下去，「侯友宜要如何回來面對新北市民？」