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名導余為彥71歲逝世　曾任《牯嶺街少年殺人事件》製片

▲名導余為彥71歲逝世，曾任《牯嶺街少年殺人事件》製片。（圖／國家影視聽中心）
▲名導余為彥71歲逝世，曾任《牯嶺街少年殺人事件》製片。（圖／國家影視聽中心）

記者黃雅琪/綜合報導

曾執導電影《月光少年》、《童黨萬歲》以及《嫐》的導演余為彥，今（20）日凌晨辭世，享壽71歲。國家影視聽中心稍早也證實這項消息。余為彥曾擔任《牯嶺街少年殺人事件》、《獨立時代》、《麻將》、《一一》等片的監製與製片，和楊德昌建立深厚的合作關係，更是成就這些經典作品，不可缺少的幕後推手。

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▲《牯嶺街少年殺人事件》的預算吃緊，要還原故事中民國50年代的台灣頗有難度，余為彥竭盡一切的造就其場景氛圍。（圖／《牯嶺街少年殺人事件》劇照）
▲《牯嶺街少年殺人事件》的預算吃緊，要還原故事中民國50年代的台灣頗有難度，余為彥竭盡一切的造就其場景氛圍。（圖／《牯嶺街少年殺人事件》劇照）
余為彥在西元1993年以《月光少年》拿下亞太影展「最佳編劇」獎、威尼斯影展的獨立單元，國際影評人週「最佳影片」的殊榮；由他執導的西元1989年《童黨萬歲》，更是獲得該年度金馬獎「最佳影片」的提名。余為彥是集編劇、導演、製片3項製作實力的台灣導演。

▲余為彥（左起）、余為政及《一九零五的冬天》錄音師杜篤之合影。（圖／國家影視聽中心提供）
▲余為彥（左起）、余為政及《一九零五的冬天》錄音師杜篤之合影。（圖／國家影視聽中心提供）
余為彥曾表示，自己是篤信「道具就在身邊」的人。當初《牯嶺街少年殺人事件》的預算吃緊，卻要在這樣的製作條件下還原民國50年代的台灣，余為彥就從建中的倉庫挖出不要的課桌椅、教具、制服配件，竭盡一切的造就《牯嶺街少年殺人事件》的場景氛圍，讓他成功入圍西元1991年「第28屆金馬獎」的最佳美術設計、最佳造型設計2項大獎。

余為彥導演曾說關於電影作品：「我只在乎大家想不想討論，我最怕的是沒人說你好，也沒人說你不好。」與其說要讓所有人都喜歡，他更期盼觀眾能在1、2個小時的觀影期間，擁有全新的生命經歷，相信這樣的意念早已經深耕在他參與過的電影作品中，給影人們無限感念與啟發。

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