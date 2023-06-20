遠洋漁船驚傳命案！越籍漁工發狂砍殺同事 釀1人臉部見骨身亡
高雄籍遠洋漁船「豐國616號」，今年4月28日在印度洋上作業時，船上一名越南籍陳姓船員，突然持魚刀襲擊正在整理魚貨的印尼籍同事，導致其全身多處受有刀傷，臉部更是被砍到見骨，最終因失血過多身亡，漁船6月14日返回高雄後，由刑事局展開調查，日前檢方複訊後，向地方法院聲押獲准。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，豐國616號漁船3月間從高雄旗津出海後，隨即前往印度洋作業，警方調查指出，行兇的陳男與印尼籍死者並不熟識，彼此之間也無嫌隙，但案發當天陳男疑似精神不穩，在無預警情況下，持刀連砍同事7刀，造成其失血過多身亡，至於陳男則是在犯後情緒潰堤，獨自躲藏到船艙儲藏室內。
船長見狀，第一時間反鎖艙門，並將船隻駛向模里斯西尋求援助，但由於事情發生在公海，因此模國僅同意提供人道行政援助，並未啟動司法調查，刑事局駐南非聯絡官獲報後，5月初緊急趕往模里西斯，隻身登船採證、鞏固事證，並要求船隻返台。
歷經一個多月航行，漁船順利於6月14日抵達高雄港，並由專案小組上船攻堅，將陳男上銬逮捕，為重建犯案小組，檢察官也立刻指揮採證，訊後認為陳男殺人罪嫌犯嫌重大，恐有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。