Apple Watch從雞肋到取代錢包！watchOS10能提醒曬太陽、防近視
Apple Watch 從2014年發表第一代，2015年開賣至今已經有8、9年的時間，而Apple Watch也從早期因每天都需要充電，以「手錶」的角色來看，當時被嫌棄有點雞肋，但來到Watch 10的時代裡，蘋果甚至把Apple Watch當成「世界鑰匙」，一錶在手取代錢包、門鎖、車鎖，甚至還能偵測太陽曬得夠不夠來維護好視力。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果官方在接受外媒CNET時表示，蘋果逐步的拓展Apple Watch 的功能，像是可以解鎖iPhone 、MacBook，還能支援Apple Pay行動支付，期望逐步成為門鎖、車鎖，要讓用戶帶在身上的東西可以越來越少，甚至希望可以取代「錢包」，而秋天即將上線Apple Watch最新作業系統Watch 10也將迎來更狂的新功能。
WatchOS 10加入視力健康功能，蘋果發表會上提到，近視是全球人口視力損害的主要原因，為了降低近視風險，國際近視協會建議兒童每天至少在戶外活動 80 至 120 分鐘。搭載 watchOS 10的Apple Watch 可以利用環境光感測器，測量每天的日照時間。使用者能在 iPhone或iPad上的「健康」app 檢視，提升生理與心理健康。
此外，使用電子裝置或讀書時距離太近，研究證實的也隱藏近視風險。全新「螢幕距離」功能使用 iPad 和 iPhone 上驅動 Face ID 的原深感測相機，在使用者手持裝置不到 30 公分的狀況持續超過一定時間後，提醒用戶把裝置拿遠一點，降低眼睛的負擔。