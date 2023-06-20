上半年外銷訂單轉正無望！經部：AI商機有望挹注下半年接單動能

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針對5月訂單月增7.5%，經濟部說明，高效能運算需求加持， 帶動晶圓代工接單較上月增溫，加上面板庫存逐漸去化，備貨需求增加。至於外銷訂單年減17.6%，則是因受通膨、升息因素干擾，終端需求仍疲軟，加上國際原物料價格低於上年同月所致。
按貨品別觀察，由於消費性電子產品需求不振，抑低筆電、手機及相關供應鏈接單動能，使得資訊通信產品、電子產品及光學器材分別年減 9.5%、16.6%及8.8%。
傳統貨品方面，因全球經濟成長放緩，廠商投資意願降低，加上海外同業競爭，以及國際原物料價格低於上年同月，使得化學品、塑橡膠製 品、基本金屬及機械分別年減35.6%、33.7%、25.2%及20.1%。
統計處處長黃于玲提到，各產業庫存調整情形不一，像是電視面板及筆電為較早去化庫存的產品，觀察5月外銷訂單中，光學器材月增13.2%，顯示電視面板庫存情形已有好轉，也有部分筆電者表示，客戶庫存已回到相對健康的水準。
經濟部表示，雖高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴增，加上我國半導體產業具競爭優勢，有助於維繫外銷訂單動能， 但通膨升息、俄烏戰爭，以及美中科技戰等干擾全球經貿的不確定因素仍在，恐抑制外銷接單成長，後續發展仍須密切關注，並妥為因應。
預估6月外銷訂單將達465至486以美元，月增1.8%至月增6.2%，年減21.0%至17.6%；預估第2季達1347至1367億美元，季減1.1至季減0.3%，季年減19.0至減17.7%；預估2023上半年將達2709至2729億美元，較上年同期減20.2%至19.6%。
黃于玲指出，上半年外銷訂單轉正幾乎無望，至於全年外銷訂單是否轉正仍需觀察下半年情形，畢竟國際經貿情勢變動快速，但就目前情勢來看，終端需求相對疲弱，而儘管美國下半年升息預期僅會升息2碼，但升息後座力強度難以預測，不過下半年仍存在有利因素，包括步入消費性電子產品旺季，加上近期AI商機湧現，將逐步帶動相關供應鏈提升，有助於下半年接單動能維繫，有信心在第3、第4季逐季增溫。