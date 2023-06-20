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廣末涼子出軌「賠償金恐飆4億」！電視台不刪減畫面　觀眾全支持

▲廣末涼子在出軌風波爆出後，恐將面對高達4億日幣（約台幣8828萬元）的賠償金。（圖／翻攝廣末涼子IG）
▲廣末涼子在出軌風波爆出後，恐將面對高達4億日幣（約台幣8828萬元）的賠償金。（圖／翻攝廣末涼子IG）

記者賴禹妡/綜合報導

日本女星廣末涼子日前遭周刊爆料和米其林一星餐廳廚師鳥羽周作雙雙不倫，兩人皆坦承出軌一事，形象瞬間跌落谷底，廣末涼子丟失手頭上4支代言，廠商也將廣告全數下架，另外即將開拍的新電影也喊停，據傳她將面對高達4億日幣（約台幣8828萬元）的賠償金，但電視台選擇照常播出她參演的戲劇畫面，此決策受到觀眾一面倒支持。 

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▲廣末涼子（左）日前遭周刊爆料和米其林一星餐廳廚師鳥羽周作（右）雙雙不倫。 （圖／翻攝廣末涼子IG、鳥羽周作推特）
▲廣末涼子（左）日前遭周刊爆料和米其林一星餐廳廚師鳥羽周作（右）雙雙不倫。 （圖／翻攝廣末涼子IG、鳥羽周作推特）
根據日媒《女性自身》報導，有廣告圈業界人士表示，廣末涼子手頭上4支代言廣告官網及照片、影片已經全數刪除，她光是一家廣告價碼就高達4000萬日幣（約台幣882萬元），再加上撤廣告後要按日計算償還剩餘片酬，以及廠商重置作業所需的成本，還有即將開拍的電影違約金，廣末涼子總計需賠償高達4億日幣（約台幣8828萬元）。 

▲廣末涼子參演的NHK晨間劇《爛漫》仍在熱播當中，電視台表示劇中關於她演出角色的回憶畫面還是會照常播出。（圖／翻攝自廣末涼子IG）
▲廣末涼子參演的NHK晨間劇《爛漫》仍在熱播當中，電視台表示劇中關於她演出角色的回憶畫面還是會照常播出。（圖／翻攝自廣末涼子IG）
以往日本娛樂圈藝人爆發醜聞，不僅代言廣告會全數消失，演出作品及電影也會將該藝人的畫面刪減至零，甚至整部電影無法上映，不過近幾年業界經歷不同狀況開始轉變，日前男星永山絢斗因持有大麻被逮，但電影《東京復仇者2 血腥萬聖節篇─決戰─》仍如期上映，一方面是重新拍攝困難重重，另一方面也是受大批影迷請求。 

至於廣末涼子參演的NHK晨間劇《爛漫》仍在熱播當中，電視台表示劇中關於她演出角色的回憶畫面還是會照常播出，大多數觀眾也認為演員的過錯無需怪罪到作品本身，一面倒支持電視台的決策。 

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