二戰庫斯克會戰翻版　美媒稱烏反攻難免血肉磨坊

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由於缺乏強大空軍，烏軍反攻要想擊敗已花數月深築防線、準備好迎敵的俄羅斯守軍收復失土，猶如一場幾無現代軍隊敢為的壯舉。反攻之初受挫就是一信號，代表這回將是漫長、血腥的消耗戰，無法複製去年秋天在東北部哈爾科夫（Kharkiv）成功閃擊、從俄軍手中收復大片失地的反攻模式。
外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）高級研究員李伊（Rob Lee）說：「這兩回截然不同，這回俄軍準備已久，從哈爾科夫的錯誤裡記取教訓。」
目前雙方在戰場上混戰，讓這場反攻本質上是一場比誰準備更充分的作戰。自去年年中以來，雙方一直在集結武器、部隊並爭取更多防禦據點，因為彼此都知道這將是整場戰爭的一個關鍵時刻。
烏克蘭自西方盟國拿到數十億美元的先進軍火與戰甲車輛，俄軍則動員20多萬兵員、深挖戰壕、架設火力阻絕點，重要的是俄軍已廣布百萬枚以上的地雷，有些還是用機動多管火箭密集、大面積撒布。
一支裝備先進美歐戰甲車的烏軍單位月初開入其中一處雷區時，多輛坦克與步兵戰車被摧毀；其他烏軍部隊則挨俄軍戰鬥直升機與來自地、空的飛彈痛擊。
這些為找出俄軍防線弱點進行的試探性攻擊遭擊退後，烏軍指揮官們近日在很多地方暫停推進，重新評估戰術。
既然缺乏空優，烏軍轉透過遠程攻擊打補給與指揮中心盼削弱俄軍戰力，近期多用英國支援的暴風之影（Storm Shadow）巡弋飛彈。烏軍此一戰術去年收效頗大，當時是用美援的輪型海馬士（Himars）多管火箭打擊俄軍節點。
蘇格蘭「聖安德魯大學」（University of St. Andrews）戰略研究教授歐布萊恩（Phillips O'Brien）表示，烏軍唯有先讓俄國守軍消磨殆盡才能打穿防線，「因烏軍沒空優，沒法透過空中火力為反攻開道或保護裝甲矛頭，會有一個很嚴苛的階段」。
為增加反攻成功機會，烏克蘭一直延伸測試俄羅斯的反應。烏軍最近幾週沿前線多個地點發動攻擊，北從越界闖入俄國境內的貝爾哥羅德（Belgorod），南至烏南的托克馬克（Tokmak）附近，托克馬克是俄軍在佔領區一個重要鐵路樞紐。
但西方官員認為，烏克蘭不斷在前線各處試探性攻擊就算可以搞到俄方守軍兵疲馬困，也難以抵銷俄軍在實體防線、空中力量和強大電戰能力等方面的優勢。
戰略專家認為烏軍這場大反攻最終取決於誰事前準備得更徹底。戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）則將烏軍反攻與二戰時的庫斯克（Kursk）會戰相提並論。
1943年春的庫斯克會戰，當時納粹德軍攻方與蘇聯守方都知道要在當地某處開打，雙方戰前也都有所準備，但在德軍展開攻勢後才發現之前等太久，蘇軍的準備與加強更快。最終蘇軍贏得這場期間發生史上最大規模坦克決戰的戰役。
坎西恩說俄烏這次也很類似，雙方戰前也是都準備數月，儘管烏方應有優勢，但他仍擔心戰況發展會變成庫斯克會戰翻版。（譯者：陳亦偉）1120620