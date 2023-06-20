黃子佼毀滅式爆料重提「勒戒過往」 胡瓜今現身回應了
黃子佼昨（19）日被爆性騷，他拍影片承認錯誤，卻又毀滅式爆料演藝圈10多位藝人醜聞，其中綜藝大哥胡瓜也被點名勒戒過往。胡瓜今中午剛好與媒體餐敘，他雲淡風輕地說：「我這幾天剛好在忙節目跟公益活動，沒有特別注意這個新聞。」談到也被扯出愛情觀有問題的吳宗憲喊告之事，他直言，藝人都得維護形象，吳宗憲應該只是講講而已，不覺得會去告對方。
記者楊慧玲/台北報導
明年入行將滿40年的胡瓜表示，去年底就聽說迪士尼撤台一事，對於節目面臨停播已經釋然，他在迪士尼旗下衛視中文台主持的《歡樂智多星》預計錄影到8月底，播至明年1月1日，他坦言，節目未來應該也很難再另起爐灶到別台播出。而對於有線電視台剪線潮延燒，他很坦白地說：「我自己也很少看第四台，都準備要剪了，現在大家也都在看Youtube，上面就有很多東西可以看。」
除了節目外，他近日也積極籌備已進行36年的公益活動，將於下月29日在台中十方啟能中心舉行，預計席開120桌，目前約有近80桌，已有佩甄、李子森等藝人響應，胡瓜表示：「因為疫情，今年睽違3年才舉辦，他們真的很需要錢，希望大家可以踴躍支持贊助。」
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