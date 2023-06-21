夏至養生注意「4禁忌」！健康飲食訣竅必學 冷氣別吹太兇
今（21）日是24節氣中廣為人知的「夏至」，除了開運上有很多眉角外，夏季養生上其實也有不少禁忌，扶原中醫診所中醫師吳俞璇提醒，夏至炎熱，人體出汗較多、汗孔張大，容易受到風寒侵襲，因此「乘涼」、「喝冷飲」、「吹冷氣」都要適當，運動時更要需選在早晨或傍晚進行，且不宜太過劇烈，以免威脅健康狀態。
記者張志浩/綜合報導
吳俞璇說明，夏至之後的天氣會越來越熱，且夏至是陽氣最旺、陰氣開始生長的時節，這時的養生保健重點在於「保護陽氣」，除了要避免日曬、預防中暑外，飲食上的選擇也非常講究，由於夏天人體的能量消耗快，容易吃不好、睡不熟，此時飲食「宜清淡不宜肥甘厚味」，要多吃五穀雜糧，不建議食用熱性食物，以免助熱。
夏至也不要過度食用冷食，以免損傷脾胃，建議民眾適當補充瘦肉、魚類、蛋類。此外，「苦味食物」具有除燥祛濕、清涼解暑、促進食欲等作用，日常可多吃苦菜類蔬菜，如苦瓜、香菜等以助心氣，其中包括紫菜綠豆排骨湯、荷葉茯苓粥，中醫都非常推薦。
吳俞璇提醒，夏天的白天可以多工作活動一些時間，並掌握「早起晚臥」的習慣，由於夏至晝長夜短、陽氣盛極，睡眠時間自然縮短，但這並不影響人體健康，因為順應就是對身體最好的養護。
在順應自然的過程中，中醫理論認為，上午11時至下午1時，是一天之中陽氣最盛、陰氣初始的時刻，午時小睡一會兒，可以很好的滋陰護陽，使陰陽平衡。