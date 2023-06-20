許傑輝教入門學生「私密配音」 王琄：表演課不是這樣上的
許傑輝因要求學生在表演課為親密行為配音，遭控性騷擾，吹起演藝圈的Me too風潮，曾任許多戲劇科系的表演老師王琄，透過Podcast節目《早點回家悄悄話》為「表演課」申冤，她大聲疾呼：「表演課不是這樣上的！」
記者羅凌筠/綜合報導
正規的表演課程，不但不會在第一堂課就要求學生做出性愛練習，更清楚的說明「表演課」的師生分際。王琄衷心希望不要因為少數事件，而讓「表演課」蒙上污名，變成有心人士拿來逞私欲的工具。
另一位來賓陳金煌現任凱渥「TDI夢幻學院」戲劇總監，有許多機會貼身成為偶像明星的表演指導。相較於王琄是在專業戲劇科系任教，陳金煌面對的是快速的影視表演教學，例如他曾經教導過的學生如陳昊森、原子少年，過去根本沒有任何正統的表演訓練，而必須在很短的時間內被推上火線，由老師單獨授課。但往往就是這樣的快速教學，讓年輕學生無法分辨表演的尺度，更不知道該如何保護自己。
兩人在節目中暢談表演教學該有的循序漸進、師生之間該有的安全距離、以及有心人士會如何利用權力霸凌或性騷擾。在Me too風波連環爆的同時，兩位表演老師都不希望「表演課」被污名化，更不希望少數的敗類讓熱愛表演的人夢想幻滅。