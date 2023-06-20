夏至是「最早日出、最晚日落」？眾人全搞錯 背後原因長知識
「夏至」北半球是全年白天最長、夜晚最短的日子，且緯度越高、白天的時間越長，北緯66.5度以上的極區內，更是會出現「永晝」的特殊現象。以2023年來說，「夏至」落在6月21日，不過台北天文館研究組許晉翊指出，其實夏至並非一年中「日出最早、日落最晚」的日子，其背後原理和「地球公轉軌道」有關，值得民眾觀察並研究。
記者張志浩/綜合報導
許晉翊提及，夏至是24節氣中，最早被確定的節氣，早在兩千多年前，人們便已用「土圭」測定出這個重要的日子，也就是太陽行至最北的一天，當日正午時的日影最短。2023夏至發生在6月21日，只要在正午時準備一根可直立的桿子，就可以體驗「立竿無影」的夏至限定奇特現象。
在天文上，夏至是太陽抵達黃經90度的時刻，此時陽光直射北回歸線，當地正午時分的太陽就在正頭頂，因此不會出現影子；位在北回歸線以北，影子會偏向北方，以南則會偏向南方，不過，許多人會誤解，夏至是一年中最早日出與最晚日落的日子，但以台北為例，2023年日出最早是在6月7日至6月12日間的5時03分，而日落最晚則在6月27日至7月9日間的晚上6時48分。
許晉翊解釋，因為地球公轉軌道為橢圓形，且地球自轉軸有23.5度的傾角導致；此外，另一個常被誤解的是「正午」時刻，正午指太陽位於一天中最高的位置，不過正午並非都在12時整，以夏至這天來說，正午時刻為11時56分，只有在7月12日至8月9日這段期間才是12時，這是因為，人們日常使用的時間採均勻計時方式，而真正的天體運行受到軌道形狀等因素影響，並非均勻運動。