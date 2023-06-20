眼藥水一堆人點錯！專家曝「5行為」超NG　效果打折還導致副作用

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隨後食藥署詳細解釋，這些行為所導致的影響「要讓眼藥水發揮最好的效果，最重要的是讓藥水在眼眶中能夠停留足夠的時間。點在眼球表面，而誘發眨眼反射的動作，並促進淚水的分泌以排除眼睛裡面的異物，可能讓原本應該發揮效果的藥水無法停留在眼睛達足夠時間，而讓藥效大打折扣。沒有按壓眼頭也是相似概念，因為眼頭的鼻淚小管開口也會讓藥水流失，使藥水從鼻淚小管流進喉嚨，不只會讓眼睛得到的藥品劑量變少，從喉嚨吃下去的眼藥水也可能增加全身性副作用的風險。因此點眼藥水的時候，應該使用手指頭按住鼻淚小管的開口，減少藥水的流失。」
此外，眼藥水在正確點藥的狀況下，只要一滴就夠了，在眼球與眼瞼之間，其實只有約20至30微升的容積可以容納眼藥水，然而一滴眼藥水的體積大概是25至75微升，因此當眼藥水點入眼部之後，多出來的體積會在眨眼的瞬間馬上就流掉。因此只要能夠正確的將眼藥水點入眼部，並按壓眼頭與閉眼休息，應就能達到足夠的藥效。相反的，多點幾滴並不會增加效果，若是不小心讓更多藥品從鼻淚小管流到喉嚨，反而會增加全身性的吸收，提高副作用的風險。
再來是點不同眼藥水應間隔5分鐘，主因同樣是「眼眶的容積有限」，點完一種眼藥水之後，馬上又點另外一種眼藥水，這會使後來點的藥水將前面點的藥水擠出眼眶，導致前一種藥品的效果變弱，因此最好相隔五分鐘，讓藥水能夠充分被吸收。
雖然大部分的眼藥水都含有防腐劑，但無法完全杜絕細菌滋生，因此避免觸碰到藥品瓶口就是預防細菌污染的主要方法。食藥署也提醒，許多人在點眼藥水的時候，會將瓶口碰觸到眼睛、眼瞼、睫毛或是臉頰等地方，或是在使用完眼藥之後，用衛生紙等物品擦拭瓶口，這些不經意的動作可能都會導致眼藥的污染。最後眼藥水保存也需要遵從說明書上的指示，避免放置於陽光曝曬或高溫處。