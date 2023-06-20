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眼藥水一堆人點錯！專家曝「5行為」超NG　效果打折還導致副作用

▲現代人長時間緊盯螢幕，容易讓眼睛出現各種狀況，許多人都會就醫或使用眼藥水來解決不適感。（示意圖／取自 photoAC ）
▲現代人長時間緊盯螢幕，容易讓眼睛出現各種狀況，許多人都會就醫或使用眼藥水來解決不適感。（示意圖／取自 photoAC ）

記者潘毅/綜合報導

現代人日常生活、工作都已經離不開3C產品，長時間緊盯螢幕也容易讓眼睛出現各種狀況，許多人也都會就醫或使用眼藥水來解決不適感。但其實許多人在使用眼藥水卻都常犯「5種超NG的行為」，不但讓效果大打折扣，甚至還有可能導致副作用。

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日前食藥署在官方網站中盤點，許多民眾在使用眼藥水時，都會出現的5大NG行為，包含「藥水直接點在眼球、點藥後眨眼」、「點完藥水之後，沒有按壓眼頭與閉眼休息」、「點超過一滴眼藥水」、「點不同眼藥水未間隔 5 分鐘」、「眼藥水的瓶口碰觸到身體或是其他物品」

隨後食藥署詳細解釋，這些行為所導致的影響「要讓眼藥水發揮最好的效果，最重要的是讓藥水在眼眶中能夠停留足夠的時間。點在眼球表面，而誘發眨眼反射的動作，並促進淚水的分泌以排除眼睛裡面的異物，可能讓原本應該發揮效果的藥水無法停留在眼睛達足夠時間，而讓藥效大打折扣沒有按壓眼頭也是相似概念，因為眼頭的鼻淚小管開口也會讓藥水流失，使藥水從鼻淚小管流進喉嚨，不只會讓眼睛得到的藥品劑量變少，從喉嚨吃下去的眼藥水也可能增加全身性副作用的風險。因此點眼藥水的時候，應該使用手指頭按住鼻淚小管的開口，減少藥水的流失。」

▲食藥署提醒，眼藥水屬於藥品非保養品，不可過度使用。（圖／取自 photoAC ）
▲食藥署提醒，使用眼藥水時應避免直接點在眼球，同時在點完後也要記得按壓眼頭與閉眼休息，避免效果減弱或引發副作用。（圖／取自 photoAC ）
此外，眼藥水在正確點藥的狀況下，只要一滴就夠了，在眼球與眼瞼之間，其實只有約20至30微升的容積可以容納眼藥水，然而一滴眼藥水的體積大概是25至75微升，因此當眼藥水點入眼部之後，多出來的體積會在眨眼的瞬間馬上就流掉。因此只要能夠正確的將眼藥水點入眼部，並按壓眼頭與閉眼休息，應就能達到足夠的藥效。相反的，多點幾滴並不會增加效果，若是不小心讓更多藥品從鼻淚小管流到喉嚨，反而會增加全身性的吸收，提高副作用的風險。

再來是點不同眼藥水應間隔5分鐘，主因同樣是「眼眶的容積有限」，點完一種眼藥水之後，馬上又點另外一種眼藥水，這會使後來點的藥水將前面點的藥水擠出眼眶，導致前一種藥品的效果變弱，因此最好相隔五分鐘，讓藥水能夠充分被吸收。

雖然大部分的眼藥水都含有防腐劑，但無法完全杜絕細菌滋生，因此避免觸碰到藥品瓶口就是預防細菌污染的主要方法。食藥署也提醒，許多人在點眼藥水的時候，會將瓶口碰觸到眼睛、眼瞼、睫毛或是臉頰等地方，或是在使用完眼藥之後，用衛生紙等物品擦拭瓶口，這些不經意的動作可能都會導致眼藥的污染。最後眼藥水保存也需要遵從說明書上的指示，避免放置於陽光曝曬或高溫處。

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