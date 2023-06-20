演藝圈性騷擾慣犯現形！經紀人「2特徵」抓色狼：給你好看

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再者，拍攝親密戲難免肢體碰觸，如果劇組能請親密戲的動作指導老師是最好，對男女演員都有保障，如果帶的是男演員，經紀人也會交代他們避免爭議，「先跟對手講好怎麼拍、會碰到那些部位。」
工作場合以外，殺青酒跟飯局應酬也是容易發生性騷擾的地方，經紀人為難表示，一部戲拍下來3個月，演員有革命情感，難免會有合照、擁抱的親密舉動，除了本身教育藝人肢體接觸的尺度要拿捏，再來就是藝人參加完殺青酒，如果還想去續攤的KTV，經紀人說：「一般來講我會去，自己一一把女藝人送離開，或者交代助理跟著，見到狀況不對馬上帶走藝人。」
經紀人也指出，性騷擾的慣犯不難辨別，「男生都是試探嘛，『要不要上我的家』、『要不要上我的車』，要不然就是開黃腔。」碰到這種試探底線的行為，經紀人也教自己的藝人罩子放亮一點，聽到片場大家聚在一起開黃腔，可以轉身走人，要說有什麼建議給新人？經紀人一律先教：「自己言行舉止要得宜。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110