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演藝圈性騷擾慣犯現形！經紀人「2特徵」抓色狼：給你好看

▲演藝圈性騷擾案例頻傳，資深經紀人指出色狼「2徵兆」。（圖／取自Ingimage）
▲演藝圈性騷擾案例頻傳，資深經紀人指出色狼「2徵兆」。（圖／取自Ingimage）

記者羅凌筠/台北報導

演藝圈吹起Me too運動，性騷擾的指控一樁接一樁，《NOWnews今日新聞》採訪3位圈內資深經紀人，談談在拍戲時怎麼保護藝人避免遇到性騷擾，據經紀人的說法，整理出3個閃躲魔爪的方式，同時性騷擾慣犯有2大特徵「開黃腔」、「找藉口接送」，遇到這種試探手段就要提高警覺。

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拍戲最常遇到的性騷擾，不外乎是親密戲自肥揩油，或是在殺青酒宴被吃豆腐，經紀人自保的方法就是貼身陪藝人拍攝戲劇，減少藝人落單機會，「像我的藝人剛進劇組，我都會陪伴，之後也會不定期探班，我教育藝人如果被冒犯，都要馬上跟我說，有一次我的藝人被工作人員『欺負』，我馬上喝斥工作人員，『離開我的同事遠一點，要不然我會給你好看』。」重要的是反映時間要即時，要不然拖久了，公說公有理、婆說婆有理，想要討公道都難。

再者，拍攝親密戲難免肢體碰觸，如果劇組能請親密戲的動作指導老師是最好，對男女演員都有保障，如果帶的是男演員，經紀人也會交代他們避免爭議，「先跟對手講好怎麼拍、會碰到那些部位。」

工作場合以外，殺青酒跟飯局應酬也是容易發生性騷擾的地方，經紀人為難表示，一部戲拍下來3個月，演員有革命情感，難免會有合照、擁抱的親密舉動，除了本身教育藝人肢體接觸的尺度要拿捏，再來就是藝人參加完殺青酒，如果還想去續攤的KTV，經紀人說：「一般來講我會去，自己一一把女藝人送離開，或者交代助理跟著，見到狀況不對馬上帶走藝人。」

經紀人也指出，性騷擾的慣犯不難辨別，「男生都是試探嘛，『要不要上我的家』、『要不要上我的車』，要不然就是開黃腔。」碰到這種試探底線的行為，經紀人也教自己的藝人罩子放亮一點，聽到片場大家聚在一起開黃腔，可以轉身走人，要說有什麼建議給新人？經紀人一律先教：「自己言行舉止要得宜。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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