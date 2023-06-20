唐綺陽遭黃子佼點名有祕密！她再吐25字曝真實心情：內心有點悲傷
男星黃子佼昨 （19）日捲入性騷擾風波，他一連發布3支影片爆料演藝圈祕密，總計13個名人受到牽連，其中甚至包含星座專家「國師」唐綺陽，他問唐綺陽：「妳都沒有祕密嗎？」讓唐綺陽第一時間在臉書發長文回擊「我跟他沒有熟到他知道我什麼祕密」，更在留言處吐露心聲：「其實內心有點悲傷。」
記者賴禹妡/綜合報導
黃子佼在影片中點名唐綺陽：「所以妳都沒有祕密嗎？我現在講的不是MeToo，有沒有傷害過別人的祕密？也是大家普世價值不認同的。」對此，唐綺陽在臉書發長文回應：「一個人自己有祕密，就看誰都有祕密，覺得自己倒楣，就要別人也倒楣。」
唐綺陽直言，翻車不是因為「不能有祕密」，而是這個祕密「有沒有傷到人」，她的職責就是講星象，卻在別人眼中成為「看熱鬧、三姑六婆、難道你沒有祕密嗎」的人，忍不住有些感慨，但也替自己澄清：「我跟他沒有熟到他知道我什麼祕密，我也自信沒有傷到別人的祕密。」身為公眾人物，唐綺陽自認一直很小心待人處事，若有讓人感到不舒服的地方，可以隨時向她反應。
貼文曝光後，網友紛紛留言，「用善意待人不會錯，對自己問心無愧就好」、「這篇回文我覺得很棒，雖被波及，也還保留善意」。連作家吳若權都現身力挺：「佩服唐老師的智慧與慈悲。祝福！」唐綺陽則是吐露真實心情：「其實內心有點悲傷，今天不只他，被震驚到的所有人都不好過。」
※【NOWnews 今日新聞
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