柯文哲競辦批座談會表現實問虛答 侯友宜：做我自己、有問就答
針對昨晚國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜在台大與學生座談會的表現，民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡事後發文批評侯友宜談話內容抄襲及表現「實問虛答」，侯友宜今（20）日在出席市府活動受訪時表示，他都做自己，有話就說、有問就答，這是他的態度。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜今日下午出席新北市高中職及國小畢業生市長獎頒獎典禮，典禮前受訪時記者先問到針對昨晚座談會上提的四個國政方針，陳智菡事後發文批評內容抄襲柯文哲。對此，侯友宜受訪時先提高音量說「拜託！誰抄誰的」？表示這都是很多年前大家都有的過往的經驗，反問兩岸和平穩定這是抄襲？強調兩岸和平穩定是普世價值，這麼簡單的道理，沒有誰抄襲誰的。
至於被質疑表現「實問虛答」，侯友宜則說到，他有話就說、有問就答，很清楚地直接回答所有的問題，也很直截了當挑戰同學想要問的問題；強調面對問題，從一開始到現在，他都做自己，如果要問什麼就給問，會很直接地回，也許在回答的過程中不見得讓大家滿意，但是敢於表示，這是他的態度。
最後記者問到擔任主持人的國民黨立委陳以信，表現過於搶戲及被社民黨台北市議員、立法委員參選人苗博雅酸是帶人肉盾牌來幫忙介入問答、複誦問題、轉化問題等。對此，侯友宜再反問說到，昨天大家透過螢幕看，所有問題是誰答的？「侯友宜答的」，是他親自答的，每一個學生的問題，他都有直接答覆。