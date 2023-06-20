愛車成癡！日本男分120期貸款買法拉利　認了沒在開：光看就開心

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大野善直22歲的時候，買下當年要價520萬日圓的GT-R，而這輛車一直留在他的身邊至今。雖然過了32年，GT-R早就不能上路，但大野善直依然把車當作收藏品般珍視，還被取笑說車子才是他的老婆。
不過GT-R還不是大野善直最究極的夢想，10年前，大野善直咬牙買下一輛中古法拉利F355，考慮到大野善直的經濟狀況，為了買下法拉利，他不得不在晚上兼差幫人洗碗，假日幫忙洗車來賺取額外收入。
事實上，大野善直已經結婚，而且家中還有兩個小孩和一條狗。在必須負擔家庭生活費的狀況下，大野善直仍然靠著10年120期的分期付款，順利讓法拉利F355成為自己的個人收藏。
大野善直透露，從3年前就沒再替法拉利F355進行車檢，藉此省下車稅和保險稅等支出，沒有開上路也就沒有油錢的費用。身為一個愛車成癡的人，難道不會想要在道路上馳騁法拉利嗎？大野善直表示，只要每天能夠看到車子，想到車子屬於自己，就很開心了。
大野善直透露，如今法拉利F355的價格已經漲到2000萬日圓，從經濟的角度來看，他算是「投資有成」，但大野善直並沒有打算要把車賣掉，「每天工作辛苦的時候，想到自己擁有GT-R和法拉利，就什麼都可以忍受了」。