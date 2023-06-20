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愛車成癡！日本男分120期貸款買法拉利　認了沒在開：光看就開心

▲日本茨城縣一位愛車成癡的男子，花了10年時間、120期分期付款，終於買下心愛的法拉利F335。（示意圖，非當事車／翻攝自法拉利官網）
▲日本茨城縣一位愛車成癡的男子，花了10年時間、120期分期付款，終於買下心愛的法拉利F335。（示意圖，非當事車／翻攝自法拉利官網）

記者倪浩軒/綜合報導

日本茨城縣一位54歲的男子大野善直，從年輕時就愛車成癡，雖然他的年收入只有276萬日圓，約新台幣60萬元，但他的兩輛車分別是GT-R以及法拉利F355，都是要價不菲的跑車。尤其是法拉利，雖然入手的是二手車，但當年要價日圓700萬，對大野善直依舊是沈重負擔。不過憑著對車的熱愛，10年前咬牙分120期買下一輛中古法拉利，如今順利還完貸款，而且車價也翻升近3倍，但大野善直沒打算要賣，他坦承其實已經好幾年沒把法拉利開上路，但只要能看到車就很開心。

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根據《日刊SPA！》報導，大野善直是所謂的家境不富裕的愛車族，但他對汽車的熱情不下於任何人，人生中擁有的兩輛車分別是GT-R以及法拉利F355，是大野善直最大的驕傲。

大野善直22歲的時候，買下當年要價520萬日圓的GT-R，而這輛車一直留在他的身邊至今。雖然過了32年，GT-R早就不能上路，但大野善直依然把車當作收藏品般珍視，還被取笑說車子才是他的老婆。

不過GT-R還不是大野善直最究極的夢想，10年前，大野善直咬牙買下一輛中古法拉利F355，考慮到大野善直的經濟狀況，為了買下法拉利，他不得不在晚上兼差幫人洗碗，假日幫忙洗車來賺取額外收入。

事實上，大野善直已經結婚，而且家中還有兩個小孩和一條狗。在必須負擔家庭生活費的狀況下，大野善直仍然靠著10年120期的分期付款，順利讓法拉利F355成為自己的個人收藏。

大野善直透露，從3年前就沒再替法拉利F355進行車檢，藉此省下車稅和保險稅等支出，沒有開上路也就沒有油錢的費用。身為一個愛車成癡的人，難道不會想要在道路上馳騁法拉利嗎？大野善直表示，只要每天能夠看到車子，想到車子屬於自己，就很開心了。

大野善直透露，如今法拉利F355的價格已經漲到2000萬日圓，從經濟的角度來看，他算是「投資有成」，但大野善直並沒有打算要把車賣掉，「每天工作辛苦的時候，想到自己擁有GT-R和法拉利，就什麼都可以忍受了」。


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