柯文哲主張重啟兩岸服貿 綠委轟「投機政客不值得信任」
民眾黨總統參選人柯文哲主張兩岸恢復兩會機制，並有意重啟兩岸服貿、貨貿談判，引發外界熱議，對此民進黨立委洪申翰今（20）日砲轟，柯文哲不僅沒有中心思想，更是非常投機的政客，為了政治競爭，不惜違背過去是太陽花運動得利者。林楚茵也批評，柯10年前知道服貿將造成台灣低薪與失業潮，如今為了選舉連初衷價值都可以背棄，喊話柯文哲昔日所言「政治不難，找回良心而已！」
記者陳威叡／台北報導
關於柯文哲主張重啟兩岸服貿，洪申翰痛批，柯文哲不僅沒有中心思想，更是非常投機的政客，現在拋出重啟服貿，就是想要爭取藍營選票，把侯友宜邊緣化，為了政治競爭態勢，不惜違背過去太陽花運動的得利者，現在甚至說要重啟服貿、貨貿，「看的出來投機政客不值得信任。」
林楚茵也質疑柯文哲，重啟服貿對得起年輕人嗎？柯文哲因太陽花學運而起，現在竟然要重啟服貿，過去國民黨宣稱要開放服貿台灣經濟才會成長，而時間證明台灣的經濟沒有服貿，10年來反而GDP成長超過33%。
林楚茵說，現在中國經濟明顯下滑，全世界圍堵中國的態勢已經完成，結果柯文哲要開放台灣服務業市場救中國，柯文哲10年前知道服貿一開將引來中國人力傾銷、造成台灣低薪和失業潮，10年後為了選總統連自己的初衷價值都可以背棄，引用柯所言喊話，「政治不難，找回良心而已！」要協尋2014年的柯文哲。
立委林靜儀也表示，柯文哲近來各種論點，讓人有腐舊勢力回頭之感，最讓人瞠目結舌的是關於重啟服貿一事，想到要重新論述與中國簽訂服貿協議之後對於台灣服務業、年輕人就業的海嘯性傷害，「就覺得這是什麼歷史重演的玩笑。」