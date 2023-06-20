台北東區名店再缺一！品都串燒6/28結束營業 京星港式飲茶也收了
東區延吉街上的「品都串燒延吉店」已營業近6年的時間，以親民的價格受到民眾喜愛，每到營業時間店門口總聚集大量人潮，內用座位一位難求，不過稍早店家卻於臉書發文指出，由於租約到期將於6月28日結束營業「之後會找尋新的地點繼續為各位服務，也請給我們一點時間」，消息一出也讓大批網友相當不捨。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據「品都串燒延吉店」歇業公告指出，由於租約到期，預計於6月28日正式暫停營業，並透露下一步也會尋找新的地點繼續營業，「謝謝大家創造這麼多美好的時光，也請各位把握，最後的機會來這裡留下回憶」。
消息一出，網友紛紛不捨喊話「太突然了」、「六年好快！回想一開始沒甚麼人可以吃很爽到現在如此火紅 不簡單」、「好喜歡半開放式的空間說，希望能找到更大更有氣氛的地方」、「期待更寬敞舒適的空間！」、「滿滿回憶啊」。
事實上不僅「品都串燒延吉店」由於租約到期歇業，同樣是東區知名餐飲地標的「京星港式飲茶」P2店，也在今年3月投出歇業震撼彈，透露由於租約到期，將在3月31日正式歇業，並且另尋合適的店點再重新開幕，新店址預計開在「大台北地區，人潮密集商業區」，不過是否仍會選在東區商圈，則還得等待業者進一步公告。