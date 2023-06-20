端午連假天氣出爐！「3階段變化」1圖看懂 大雨、高溫接力轟炸
端午節連假週四（6月22日）開啟，中央氣象局表示，明（21）日夏至開始，天氣大致有3階段變化，4天連假基本上已「悶熱」為主，不過連假前2天水氣增多，午後對流變強，台灣整個西半部、宜蘭、各山區都要小心局部大雨的出現，週末2天則是轉為東南風，位處東南部的花東地區和恆春半島雨勢會稍微明顯，其它地區也要注意午後陣雨，提醒民眾外出須嚴防艷陽曝曬，並攜帶雨具以備不時之需。
記者張志浩/綜合報導
氣象局表示，明日台灣各地天氣大多維持穩定、晴到多雲，但卻是本週最為炎熱的一天，山區要留意一些零星午後雷陣雨，馬祖則有短暫陣雨或雷雨。氣溫部分，全台各地白天高溫大多落在攝氏33度以上，其中，台北盆地、南部內陸近山區、花東縱谷、和台東南部，要小心攝氏36度以上的超高溫，台東更要小心西南風背風側帶來的「焚風」。
針對端午連假的天氣，氣象局說明，週四至週五（6月22日至6月23日），受到西南風搭配水氣增多影響，西半部「清晨至上午」會有零星短暫陣雨，中午過後，「西半部、東北部、各山區」雷陣雨降臨，上述地區務必注意局部較大雨勢，台東週四則仍有焚風發生。
端午連假的週六至下週日（6月24日至6月25日），台灣附近的風向漸漸轉為東南風，屆時除了西半部和東半部山區還會有午後雷陣雨外，東南部的花蓮、台東和恆春半島，也會因為處於迎風面，降下零星短暫陣雨，這樣的天氣型態會持續至下週二（6月27日），下週三至下週五（6月28日至6月30日），環境維持東南風，東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴，已正式近日夏季天氣型態。
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