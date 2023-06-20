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火熱氣溫衍伸 2 類病徵
睿鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰中醫師表示，隨著氣溫升高，體內衍生出 2 大類型病徵：一是實質火氣大造成體內臟腑及器官發炎反應加劇；二是津液流失過快造成的體內散熱能力失衡。
他進一步說明，常見的初期症狀有口腔黏膜破損、牙齦腫脹、口氣重、皮膚毛囊炎、顏面痘瘡等，除了這些初期生理失衡的症狀外，提醒三高慢性病族群更需要注意夏至的節氣轉變。
夏養心可從 2 面向理解
《黃帝內經》曰：「心者，君主之官也，神明出焉」，說明心主宰全身，是君主之官，人的精神意識思維活動都由此而出。中醫認為，心在生理機制中可從兩面向理解，一是心臟血管輸出的心血管相關慢性疾病，二是中樞神經性腦波穩定度，以及腦中情志波動的起伏。
《素問·宣明五氣篇》說：「五臟化液，心為汗」。血又為心所主，汗為血之液，氣化而為汗，故有「汗為心之液」之稱。周宗翰提到，所以當外在氣溫升高時，體內津液流失過多時，會造成心氣耗損。
當體液快速流失時，血液濃稠度會跟著升高，進而使心跳及血液循環加快，心肺負荷增加，血壓也隨之起伏，血脂、血糖的穩定度也會下降，血管壁發炎反應加重，甚至因為熱代謝不良更容易造成神經興奮性上升。
三高族群夏至的養生之道
周宗翰提醒，特別是三高族群在夏至養生時，需要學會「散熱存津，顧護心氣」之道！
炎熱氣溫裡，人體為了有效散除體內熱氣，會將氣血聚焦於皮膚汗孔，相對的也會降低腸胃系統運作能力，建議夏至時的飲食盡量清淡、吃 7 分飽即可。而為了顧護體內津液，不宜大量運動、宜 7 分量，避免過度流汗傷津。
喝 1 杯洛神烏梅來養心顧肝
周宗翰建議，不妨多喝「洛神烏梅汁」消脂生津助消化。根據《本草綱目》記載：「烏梅，斂肺澀腸，止久嗽瀉痢，反胃嗌膈，蛔厥吐利」，其口感溫和、微酸澀，可以斂肺生津止咳、改善慢性腹瀉。
烏梅含有有機酸、氨基酸等，能刺激腮腺中的荷爾蒙分泌，對於抗氧化也有不錯的效果，除此之外，還可以幫助清除血液中的老廢物質，使血液的流動變得更順暢，改善血脂代謝，達到清血管的功效。
洛神花則含花青素、類黃酮素等，有助降血脂、降低膽固醇、減少發炎，總多酚類物質可降低肝臟的氧化傷害、減少發炎與細胞壞死對肝臟造成的損傷，有助降低肝功能指數，有護肝效果。
洛神烏梅汁
材料：烏梅 30g、洛神花 30g、冰糖適量、水 1400g
步驟：將水、烏梅、洛神花放入鍋中，煮滾 45 分鐘，放涼後即可飲用。
諮詢專家：睿鳴堂中醫診所主治醫師 周宗翰中醫師
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 「夏至」到了！中醫師提醒三高族群可「喝 1 物」養護心氣