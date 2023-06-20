特企／用創意力量回饋社會　陽獅集團歡慶李奧貝納88週年

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在台灣有超過萬人正在等待器官捐贈，然而有太多的器捐成功的可能，因為親人的不捨，最終無法實現。
大多數民眾並不清楚，根據台灣現行器官捐贈流程，即使民眾已簽署器捐同意書，當事人成為潛在捐贈者時，仍需要其在世家屬同意，才能正式執行器官捐贈。然而，由於親人突然遭逢意外即將離世，在世家屬大多仍處於悲痛情緒中，不捨在短時間內放手，做出同意親人器捐的決定。於是許多器官移植的可能，就在這「黃金協商36小時」中終止。
「器官捐贈聲紋卡」是為了解決「黃金協商36小時」中家屬的抉擇困境而生：潛在捐贈者簽下器捐同意書的同時，就能一鍵錄下同意器官捐贈的任何心聲。在家屬決定是否同意捐贈的關鍵時刻，醫療人員便可播放音檔，讓家屬聽見捐贈者的親「聲」訴說。藉由聲音跨越生死的鴻溝，撫慰家屬的心緒，鼓勵他們做出更多偉大的決定，讓親人的生命用另一種形式延續。
「在這個大眾過於習慣消費影像的世代，單純的聲音更能觸發強烈的情感。」而這一點，也是器捐病主中心認可聲紋卡能在醫療現場發揮作用的重要理由。於是李奧貝納執行長暨創意長楊榮柏帶領菁英團隊，結合科技與設計的專業，確保聲音留存之隱私保護，並協助器捐病主中心將其永久保存，實現了「器官捐贈聲紋卡」的創新想法。
結合集團力量 擴大影響振幅
基於李奧貝納傳統的8分創意標準(change the way people think and feel)，在執行長暨創意長楊榮柏的領導下，定期在創意月會中主動關心並討論社會議題，從而發想出器捐聲紋卡，試圖以創意的力量深入關鍵節點，實際改變人們的行為並解決困境。「8是我們對創意的要求，也是李奧貝納以創意回饋社會的初心，但8又不只是8，轉個角度它會成為∞無限。」李奧貝納台灣執行長暨創意長楊榮柏說，「做為agency我們在各自崗位上恪盡職守，結合多領域專業幫助客戶品牌解決問題、擴大生意，但humankind精神讓我們不設限自己的工作範圍。即使在沒有品牌投資、沒有客戶brief的情境下，為了成就一件對的、有意義的事，陽獅集團仍然竭盡全力，主動提出創新解決方案，並全額負擔所有公益廣告創意及製作、聲紋技術開發、及廣告播出的媒體等費用。秉持公民的靈魂，為國家社會盡一份力量。」
在陽獅集團首席執行長張明玲的推動下，這個始於創意的提案，進一步成為集團回饋社會的重要實質行動。張明玲不僅親自參與會議，更帶領媒體資源整合、媒體投資管理、人才發展等各部門，及旗下數位、媒體品牌一同加入協助，整合各方資源以支援器官捐贈聲紋卡的宣導，更組合集團中優秀的新生代人才，協力完成了未來兩年的各階段傳播規劃。
「我們用滿滿感恩的心情，在歡慶李奧貝納88週年的此刻，呼應李奧貝納老先生以創意改變世界的社會關懷，將器捐聲紋卡定義為陽獅集團台灣未來的重要CSR活動之一。以李奧貝納為首，集團旗下各個品牌也將接棒推廣，使它成為穿透大眾心靈的信念。」張明玲表示，「『器捐聲紋卡』用聲音跨越了生死鴻溝，是創意解決方案的絕佳示範，而陽獅集團的Power of One協作，更將結合媒體、數位、技術等專業，進一步擴大器捐聲紋卡的影響力，讓創意發光發熱。」
一步一腳印 建立有志一同的氛圍
「創意在氣味相投的氣氛中，最能成長茁壯。」李奧貝納老先生的名言，在催生器官捐贈聲紋卡的過程中再次得到驗證。李奧貝納創意團隊的熱情與堅持，感染了政府機關、醫療院所等相關指導單位，讓器捐聲紋卡的創意得以成形。而陽獅集團的全力支持，更使器捐聲紋卡在不依賴任何政府補助的情況下，能夠順利問世。
而嘗試擴大影響力的過程中，陽獅集團和李奧貝納團隊更遇見了許多志同道合的夥伴，包含廣告演員、導演、製作團隊及器捐受贈者，也都主動站出來，向所有器捐英雄們致上感謝及最高敬意。在有志一同的氛圍下，個個以高度熱忱，發揮各自的專業與影響力，盡全力促成這件「對的好事」。
「器官捐贈聲紋卡」已正式上線，歡迎點選以下連結，一鍵錄製你的個人器捐心聲，讓更多器捐成功的可能發生。