北捷試辦車型空間優化 拆除文湖線車廂座椅增加載客量
台北市內湖科技園區的交通為人詬病許久，台北市長蔣萬安也提出政策要改善內湖交通。台北捷運今（20）日表示，為進一步提升文湖線尖峰時段運能，臺北捷運試辦車型空間優化，除第1、4節車廂則維持不變外，第2、3節車廂的中央區域座椅及行李架全數拆除，每列車的總載客數從約400名增加至約420名。
記者邱新博／台北報導
北捷參考新加坡、紐約等國外地鐵作法，即起試辦改裝3列馬特拉（VAL256）列車，提升車廂容納空間。每列車共有4節車廂，每節車廂有20個座位，在符合電聯車原廠規範的前提下，鎖定第2、3節人潮較多的車廂，保留前後端的8個博愛座，拆除中間區域的12個座位；第1、4節車廂則維持原有座位數讓，有座椅需求的旅客仍可多利用。
北捷說明，第2、3節車廂，除了拆除車廂座椅，原有行李架一併拆除，並於車廂兩側增設橫向扶手，車廂頂部加裝16組手拉環供旅客使用，兼顧乘車安全及多功能性。
此外，第1、4節車門旁扶手寬度從48公分縮減為26公分狹長型樣式，勻出更多空間，讓動線更加順暢；第1至第4節車廂車門前的部分立柱移除，輪椅、行李箱及嬰兒車進出更便利。
北捷表示，為加強疏運文湖線尖峰人潮，臺北捷運2月18日起，延長尖峰最密班距時段，並於今年1月完成改裝龐巴迪（BT370）車型座椅及部分行李架拆除，最尖峰時段每小時可增加約1,000人次載客量，以多管齊下方式，紓解文湖線部分車站擁塞情形。
北捷說，之後將持續加強管制與疏導尖峰人流，宣導旅客月台上分散候車，搭乘時多多往車廂內部移動，透過旅客自助互助，和臺北捷運一起努力，改善文湖線尖峰時段擁擠情形，提升搭乘舒適度。