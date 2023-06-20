足球／安聯小小世界盃邁入10週年　中華男足國腳「回娘家」

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「2023安聯小小世界盃」今年維持開放U6至U15組別報名參加，吸引近千支隊伍報名，最終有535隊入選參賽，並經過台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市以及花蓮縣的預賽後，加上為推廣離島足球運動，設有保留名額給離島地區，因此共有56隊晉級到24日登場的全國總決賽。
安聯人壽總經理林順才表示，「安聯小小世界盃舉辦10年了，逐漸成為全台灣最重要的基層賽事之一，非常不容易，而且在全球疫情趨緩下，安聯人壽也再度開放培訓名額，讓參賽球員有機會前往德國參加『安聯MoveNow足球小將夏令營』，機會非常難得。」
記者會現場，也邀請大安幼稚園的小朋友們為球員們加油打氣，同時依例舉辦球星回娘家活動，中華男足亞運國腳王翔毅、李冠霈、林偉傑都到場力挺，三位球員都表示，「希望小球員們把握能出國見見世界舞台的機會，真的會有很大的成長和進步。」
「2023安聯小小世界盃」總決賽將在6月24日至25日於國立臺灣師範大學校本部田徑場盛大登場，五個組別的最終奪冠隊伍，能夠把最高榮譽的冰淇淋冠軍金盃帶回家，享受專屬的奪冠獎盃，完全比照世界盃冠軍的規格，今年更加碼每個組別的冠軍和亞軍球隊，還能獲得限量版的迷你冰淇淋冠軍金盃鑰匙圈做紀念。