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足球／安聯小小世界盃邁入10週年　中華男足國腳「回娘家」

▲中華男足亞運國腳王翔毅、李冠霈、林偉傑都到場力挺「2023安聯小小世界盃」。官方提供
▲中華男足亞運國腳王翔毅、李冠霈、林偉傑都到場力挺「2023安聯小小世界盃」。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」正式邁入10週年，今年主題為「榮耀十足」，吸引全台灣近千支球隊報名，在經過激烈的8區預賽後，共56有隊脫穎而出，將在6月24、25日在台北市師範大學校本部舉行全國總決賽，角逐冰淇淋冠軍金盃，今（20日）特別在圓山飯店舉辦全國總決賽記者會。

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中華男足亞運國腳林偉傑過去也曾參加安聯小小世界盃，今「回娘家」擔任嘉賓，他表示，「過去參與此賽事讓我受益良多，也有機會到國外與各國菁英選手分組對抗，並互相討論、精進，收穫很大。」

「2023安聯小小世界盃」今年維持開放U6至U15組別報名參加，吸引近千支隊伍報名，最終有535隊入選參賽，並經過台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市以及花蓮縣的預賽後，加上為推廣離島足球運動，設有保留名額給離島地區，因此共有56隊晉級到24日登場的全國總決賽。

安聯人壽總經理林順才表示，「安聯小小世界盃舉辦10年了，逐漸成為全台灣最重要的基層賽事之一，非常不容易，而且在全球疫情趨緩下，安聯人壽也再度開放培訓名額，讓參賽球員有機會前往德國參加『安聯MoveNow足球小將夏令營』，機會非常難得。」

▲全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」正式邁入10週年。官方提供
▲全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」正式邁入10週年。官方提供
記者會現場，也邀請大安幼稚園的小朋友們為球員們加油打氣，同時依例舉辦球星回娘家活動，中華男足亞運國腳王翔毅、李冠霈、林偉傑都到場力挺，三位球員都表示，「希望小球員們把握能出國見見世界舞台的機會，真的會有很大的成長和進步。」

「2023安聯小小世界盃」總決賽將在6月24日至25日於國立臺灣師範大學校本部田徑場盛大登場，五個組別的最終奪冠隊伍，能夠把最高榮譽的冰淇淋冠軍金盃帶回家，享受專屬的奪冠獎盃，完全比照世界盃冠軍的規格，今年更加碼每個組別的冠軍和亞軍球隊，還能獲得限量版的迷你冰淇淋冠軍金盃鑰匙圈做紀念。

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