中職／要打！去練舞室打！樂天女孩李多慧大戰韓華鷹啦啦隊
全猿主場韓國風情「辣年糕趴」，將在端午連假（6月22日及6月25日）架架架起來！臺韓合作，週日賽事由JINS冠名，六日兩天相繼推出10彈，陪臺灣球迷一起Fighting。企劃前七彈安排趙智薰、洪昌和、李多慧、LOTTE GIRLS、韓華鷹女孩為主題趴來台，更有辣年糕趴商品，今再公布第八彈，樂天女孩組團PK舞鬥！
運動中心/綜合報導
樂天女孩在22日中由副隊長菲菲領軍、卉妮、陳伊、穎樂、宋宋及慧慧挺身而出接受來自LOTTE GIRLS的中場舞鬥，將大戰LOTTEL GIRLS李丹妃 (DANBI LEE)、趙娟週 (YEONJU JO）、朴淡備 (DAMBI PARK)以及李晧禎 (HOJEONG LEE)。
6月25日第二天主題趴續由副隊長曲曲領軍、卉妮、陳伊、小紫、語芯以及筠熹大戰四位韓華鷹女孩金娟婷 (YEONJEONG KIM)、李美來 (MIRAE LEE)、禹洙漢 (SUHAN WOO)、朴宰令 (JAERYEONG PARK)！
除了精彩的五局中場團舞鬥外，樂天女孩韓籍成員李多慧(DAHYE LEE)將在6月22日及25日的日局上半結束帶來精彩的個人秀舞蹈演出，而樂天女孩當然再派出臺籍成員應戰，6月22日四局下半由李昀(33 NIKKI)接招，而25日四局下半則讓芷軒(83 ZXuan)登場帶來個人舞蹈秀！