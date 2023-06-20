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柯文哲拋重啟服貿　林俊憲：10年前就支持還有今天的你嗎？

▲民眾黨主席柯文哲有意重啟兩岸服貿、貨貿談判，民進黨立委林俊憲質疑若其10年前就支持服貿，也不會有現在的柯文哲。（圖／翻攝自林俊憲臉書）
▲民眾黨主席柯文哲有意重啟兩岸服貿、貨貿談判，民進黨立委林俊憲質疑若其10年前就支持服貿，也不會有現在的柯文哲。（圖／翻攝自林俊憲臉書）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲主張兩岸恢復兩會機制，並有意重啟兩岸服貿、貨貿談判，引發外界熱議，對此民進黨立委林俊憲今（20）日表示，自從服貿2014年被擋下來後，僅有前總統馬英九敢提，未料黑箱簽訂10周年之際，重提的人居然是當初反服貿最大獲益者，質疑若柯10年前就支持服貿，也不會有現在的柯文哲，狠酸10年後還看不清台灣面臨的國際政經局勢，推服貿開放中國資本入台，「只能說是『傻子』。」

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林俊憲表示，重啟服貿這個話題，自從2014年擋下來後，只見過馬英九還敢提，萬萬沒想到服貿黑箱簽訂10周年之際，重提的居然是當初從反服貿獲益最大的那個人，只想問柯一個最基本的問題，「此時此刻還讓中國資本進入台灣，到底好處是什麼？」

林俊憲說，在台灣擋下服貿協議的那個時間點，美中正處於蜜月期的最後階段，接下來10年發生的美中貿易戰、外資逃離中國，世界形成兩個壁壘分明的陣營，台灣也因此享受到了供應鏈轉移紅利，只能用後見之明來看待台灣在關鍵歷史路口走了正確的道路，才有後來的經濟榮景。

林俊憲指出，10年前無論是支持還是反對服貿，至少當時各有各的道理，但10年後國際局勢已經如此明朗，偏要往火坑跳，到底用意何在？喊話柯文哲不要老是轉移焦點，只需要清楚回答，「重啟服貿到底是不是競選主張？如果是，理由為何？」

林俊憲表示，至於柯文哲所提兩岸監督條例，首先的前提是兩岸有簽訂協議的需求，但服貿的危害社會早已有廣泛討論，不簽服貿，執政黨自然不可能推動一部已無作用的法案。反倒是民眾黨若如此關心，反問為何4年來也未曾推過自己的版本？「連自己想通過的法案的都要別人推，黨團乾脆解散算了。」

林俊憲說，萬萬想不到，重新開啟這個議題的居然是柯文哲，10年前如果表態支持服貿，雖然大概就不會有現在的他，但至少敬柯文哲是個始終如一的漢子，10年後還看不清台灣面臨的國際政經局勢，還要推服貿開放中國資本入台，「只能說是『傻子』。」

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