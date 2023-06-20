柯文哲拋重啟服貿　林俊憲：10年前就支持還有今天的你嗎？

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林俊憲說，在台灣擋下服貿協議的那個時間點，美中正處於蜜月期的最後階段，接下來10年發生的美中貿易戰、外資逃離中國，世界形成兩個壁壘分明的陣營，台灣也因此享受到了供應鏈轉移紅利，只能用後見之明來看待台灣在關鍵歷史路口走了正確的道路，才有後來的經濟榮景。
林俊憲指出，10年前無論是支持還是反對服貿，至少當時各有各的道理，但10年後國際局勢已經如此明朗，偏要往火坑跳，到底用意何在？喊話柯文哲不要老是轉移焦點，只需要清楚回答，「重啟服貿到底是不是競選主張？如果是，理由為何？」
林俊憲表示，至於柯文哲所提兩岸監督條例，首先的前提是兩岸有簽訂協議的需求，但服貿的危害社會早已有廣泛討論，不簽服貿，執政黨自然不可能推動一部已無作用的法案。反倒是民眾黨若如此關心，反問為何4年來也未曾推過自己的版本？「連自己想通過的法案的都要別人推，黨團乾脆解散算了。」
林俊憲說，萬萬想不到，重新開啟這個議題的居然是柯文哲，10年前如果表態支持服貿，雖然大概就不會有現在的他，但至少敬柯文哲是個始終如一的漢子，10年後還看不清台灣面臨的國際政經局勢，還要推服貿開放中國資本入台，「只能說是『傻子』。」