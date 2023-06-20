雲豹能源入股禾康　獲近十年全台唯一汙水處理BOT案

禾康水資源於2012年獲得台南鹽水污水系統BOT案，此案範圍涵蓋台南市安南區，為台南最具指標性污水下水道系統投資案，更是近十年全台唯一汙水處理BOT案，總計畫面積7,662公頃，建設經費為55億元。
第一期「安南水資源回收中心」已於2017年完工啟用，平均每日污水處理量約13,500公噸，目前第二期擴建預計將於2027年前完工，估計屆時平均每日污水處理量為27,000公噸，目標用戶接管約39,000戶，可望改善當地水質，並有效提升安南區民眾生活品質。此BOT案從建設期至後續營運期，總計長達35年，至2048年為止。
雲豹能源總經理趙書閔表示，這次投資禾康水資源公司，其承包台南鹽水污水系統BOT案，負責興建、營運及後續維護，期間35年，能獲得穩定的汙水處理費收入，將長期為雲豹能源集團挹注穩健獲利貢獻。
尤其，雲豹能源已投資煒盛環科，發展工業廢水、民生廢水再利用，包含污水廠設備代操作維護業務等，近兩年陸續拿下「臺北市污水下水道場站設備更新工程」、「桃園機場西側污水處理廠暨管道管線新建工程」、「桃園機場西側自來水儲水加壓站工程」、「迪化污水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新」等工程標案。今年入股禾康水資源後，趙書閔預期，不僅強化雲豹集團水處理事業版圖，更能發揮團隊最大綜效，讓水資源充份運用，提升台灣產業發展的利基，未來也能助力台灣實踐淨零排放。
我是廣告 請繼續往下閱讀