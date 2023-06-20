《榴蓮小姐》外貌像極了仙女！跟婆婆到財閥家 發展意想不到愛情
南韓穿越奇幻劇《榴蓮小姐》由朴柱美、崔明吉、金敏俊、全盧民、池迎山、韓多感、柳政厚、李多妍等人共演，劇情講述月蝕之夜，200年前朝鮮王朝的2位身分不明的女子，美貌如仙女的杜榴蓮（朴柱美 飾）與金素苧（李多妍 飾），婆媳兩人穿越到2023年的財閥丹家，是一段奇妙與超越時代的愛情故事。
記者陳雅蘭/綜合報導
朴柱美在劇中飾演來自200年前朝鮮王朝的名門女子「杜榴蓮」，擁有仙女般的外貌、談吐溫婉，是個「外柔內剛」的女性。她與GD的姐夫金敏俊飾演的丹至勘、李恩星（韓多感 飾）等人，會有意想不到的三角關係。
朴柱美表示：「穿梭於過去和現代之間的劇情，看似老套，但獨特的看點就是《榴蓮小姐》劇情常常會有令人意想不到的驚爆點，尤其這是編劇第一部奇幻穿越家庭劇，讓我更加好奇故事走向，希望大家能多多期待有別於《結婚作詞，離婚作曲》中的『史避影』，不同魅力的榴蓮。」
劇中，崔明吉飾演優雅又幹練的財閥家族總裁白道伊，個性開朗又能言善道， 有讓人想追隨的魔性魅力。崔明吉表示：「時隔許久再次見到編劇，似乎是一種緣分，當演員也是新的挑戰，編劇總是以新穎的題材走在時代前端，像這次我飾演的白道伊，作為人類、女人、妻子、母親，可以展現多重樣貌並引起共鳴，觀眾會隨著白道伊的情緒，時而開心，時而流淚。」
《榴蓮小姐》6月25日於中華電信MOD影視館+、Hami Video同步上架；7月9日起，每週六、日晚間9點在龍華偶像台MOD353電視播出。