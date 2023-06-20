布林肯訪中較預期順利　中國學者：拜習會有望

我是廣告 請繼續往下閱讀
中通社報導，北京大學國際關係學院教授王勇認為，習近平會見布林肯，是對中美推動兩國關係回暖的一種肯定，也意味著「拜習會」有可能性。未來幾個月，中美領導人至少有20國集團（G20）峰會、亞太經濟合作會議（APEC）峰會等2次見面機會。
中國人民大學國際事務研究所所長王義桅指出，布林肯這次訪中行程非常緊湊，並不像西方媒體報導受到中國「冷遇」，且雙方在一些具體問題上確實取得了進展，為下一步「拜習會」創造了契機。
星島日報報導，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒分析，習近平會見布林肯，顯示中方對其到訪在政治上的高度重視。而布林肯這次訪問，也是中美之間自拜登政府上台以來「最坦誠、最有建設性的一次對話」，且整體氛圍較好，美方的表述也比較積極。
但朱鋒強調，雖然布林肯這次訪中，對中美恢復機制化對話管道有非常重要的作用，但藉由此訪「一下子要有戲劇性效果（中美關係），是不可能的」。
中國社科院美國研究所研究員陶文釗指出，布林肯與中國國務委員兼外長秦剛達成的5點共識，是推動中美關係改善的共識。兩國元首若能藉APEC峰會等場合會晤，預料將繼續助推中美關係發展。
除中國學者外，根據報導，美國知名中國研究學者葛來儀（Bonnie Glaser）在推特（twitter）分析，美中藉布林肯訪中的會談比她預期要積極，中方表明致力於構建「穩定、可預期、建設性」的中美關係，「這很重要」。
葛來儀認為，美方提到，布林肯與秦剛舉行「坦誠、實質且具建設性」會談，雖未提及「合作」，但仍屬正面。且布林肯這次訪問似乎進行得相當順利，美中都尋求穩定雙邊關係。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1120620