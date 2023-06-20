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620世界難民日！全球3530萬人流離失所　土耳其接收的難民最多

▲根據聯合國難民署（UNHCR）的報告，截至2022年底，全球有高達3530萬位難民為了生存離開自己國家，比前一年增加了800萬。圖為烏克蘭難民步行至波蘭邊境小鎮米迪卡（Medyka）的資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據聯合國難民署（UNHCR）的報告，截至2022年底，全球有高達3530萬位難民為了生存離開自己國家，比前一年增加了800萬。圖為烏克蘭難民步行至波蘭邊境小鎮米迪卡（Medyka）的資料照片。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

今日6月20日是世界難民日，是聯合國指定紀念難民的日子，今年的主題是「Hope away from Home」，根據聯合國難民署（UNHCR）的報告，截至2022年底，全球有高達3530萬位難民為了生存離開自己國家，比前一年增加了800萬。而在2011年時，全球難民約為1500萬人，過去10年來，世界難民數量倍增，如何處理衍生而來的各種問題，成為許多國家政府越來越重要的任務。

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世界難民日於2001年6月20日第一次舉辦，最開始是為了紀念1951年通過的《難民地位公約》50週年，現在已經發展為喚起各地社區對難民困境增加同理心和理解的全球活動。難民的定義是為了生活而離開原本居住國的民眾，根據被迫離開家園的原因，通常可以分為戰爭難民、天災難民、政治難民和經濟難民。

根據聯合國難民署的資料，全球難民最多來自於敘利亞，約高達610萬人，再來是巴勒斯坦，約有600萬人，再其次是烏克蘭和阿富汗，各約有570萬人。光這4個國家加總，就占了世界難民約70％。其中烏克蘭由於俄烏戰爭的影響，創下自二戰以來，難民增加速度最快的紀錄，比以內戰慘烈聞名的敘利亞還快了4倍。

至於全球接收難民最多的國家，跟一般的印象或許有些不同，土耳其接受了約360萬位難民排名第一，再來是伊朗接收340萬位難民，第三名是約旦接收300萬位難民。

根據《半島電視台》報導，聯合國難民署的官員葛蘭迪（Filippo Grandi）表示，外界流行的說法是難民會逃往富裕國家，但其實這是錯誤印象，76％的難民被中低收入國家接收，主要是因為多數難民都會選擇逃往鄰國。

如果以收留難民占全國人口的比例來計算，扣掉人口基數特別小的島國，黎巴嫩國內有7分之1的人口是難民，是比例上接受最多難民的國家，其中大部分來自敘利亞。

而3530萬位難民還未包括在國境內流離失所的民眾，因為這些人仍留在自己原本居住國，按照定義不算是難民，但生活依舊因為無家可歸而十分艱難，這些在國內流離失所的民眾，數目高達6250萬人。除了俄烏戰爭外，蘇丹內亂也是近期讓難民人數迅速增加的原因。

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