620世界難民日！全球3530萬人流離失所　土耳其接收的難民最多

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根據聯合國難民署的資料，全球難民最多來自於敘利亞，約高達610萬人，再來是巴勒斯坦，約有600萬人，再其次是烏克蘭和阿富汗，各約有570萬人。光這4個國家加總，就占了世界難民約70％。其中烏克蘭由於俄烏戰爭的影響，創下自二戰以來，難民增加速度最快的紀錄，比以內戰慘烈聞名的敘利亞還快了4倍。
至於全球接收難民最多的國家，跟一般的印象或許有些不同，土耳其接受了約360萬位難民排名第一，再來是伊朗接收340萬位難民，第三名是約旦接收300萬位難民。
根據《半島電視台》報導，聯合國難民署的官員葛蘭迪（Filippo Grandi）表示，外界流行的說法是難民會逃往富裕國家，但其實這是錯誤印象，76％的難民被中低收入國家接收，主要是因為多數難民都會選擇逃往鄰國。
如果以收留難民占全國人口的比例來計算，扣掉人口基數特別小的島國，黎巴嫩國內有7分之1的人口是難民，是比例上接受最多難民的國家，其中大部分來自敘利亞。
而3530萬位難民還未包括在國境內流離失所的民眾，因為這些人仍留在自己原本居住國，按照定義不算是難民，但生活依舊因為無家可歸而十分艱難，這些在國內流離失所的民眾，數目高達6250萬人。除了俄烏戰爭外，蘇丹內亂也是近期讓難民人數迅速增加的原因。