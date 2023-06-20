好市多A肝毒莓改善書審翻車 專家會議維持禁輸台決議
好市多多種品項莓果遭驗出A肝病毒，引發消費者恐慌，因而被食藥署要求須提供改善報告書，並由專家諮詢會議進行審查，審查結果今（20）日出爐，食藥署表示，由於依然沒有系統性的防範措施，以及說明降低A肝病毒污染風險更具體的精進作為，因此決議將持續暫停受理好市多冷凍莓果類產品的輸入查驗申請。
記者黃仁杰／台北報導
食藥署副署長林金富表示，今日召開「食品衛生安全與營養諮議會」，包含食安等多領域專家，針對好市多毒苺果案的「改善報告書」進行審查，由於好市多仍無法確認汙染源，也沒有Ａ肝防範作為等措施，因此食藥署要求好市多再補6大資料，要求好市多公司完成調查及改善前，持續暫停輸入好市多莓果。
好市多針對科克蘭冷凍莓果、克蘭冷凍三種綜合莓、科克蘭冷凍草莓驗出A肝病毒等三案，共繳交3份改善報告，但會議專家認為，其內容無法說服委員，往後能避免發生類似事件，因此另要求好市多補繳6大類資料。
包含針對供應商之稽核報告等資料；沒有系統性之防範措施，應確認污染源，以及說明降低A肝病毒污染風險更具體的精進作為；有關莓果產品逐批檢驗專案之抽樣方法以及持續時間；莓果製程自農場端至加工廠及包裝場端應設定相關管控點提供製程管理相關量化數據；確認採用之A肝病毒檢驗方法與我國檢驗方法具等效性。
林金富表示，在好市多公司完成調查改善前，將持續暫停受理好市多公司冷凍莓果類產品之輸入查驗申請。