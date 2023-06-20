流感新增11例死亡創新高　疫情7月難見低點！公費抗流感藥擴大措施延長

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新增22例流感重症、11例死亡 2型別共同流行根據疾管署資料顯示，上週新增22例流感併發重症，包含18例A型H1N1、4例A型H3N2，年齡介於未滿10歲至90多歲，為18例男性、4例女性，發病日介於6月1日至6月16日。其中有16例具慢性病史，20例未接種本季流感疫苗。
另外，新增11例死亡，包含9例A型H1N1、1例A型H3N2、1例B型，年齡介於40歲至80多歲，分別為7男4女，發病日介於5月1日至6月14日，均具慢性病史，其中8例未接種本季流感疫苗。
疾管署表示，近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行，上週門急診類流感就診人次達79,366人次，與前一週（80,224）持平，疫情仍處於高原期，民眾應注意。
重症增加疫情持續 7月公費抗流感藥仍擴大使用因應流感併發重症個案持續增加，且預期疫情將持續至7月，疾管署決定再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」適用期限延長至今年7月31日止。
而端午連假也即將到來，流感疫情仍處於高原期，疾管署提醒，家庭出遊、拜訪親友或參加活動的機會增加，民眾應注意個人衛生、落實勤洗手及咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，落實戴口罩及生病在家休息等措施。
此外，疾管署也呼籲，若出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，應儘速就醫，醫師若遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58300
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