小心肺癌會遺傳！　醫籲「1動作」降低死亡風險：早期存活率達9成

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肺癌高居癌症死亡 早期診斷有助治療新竹臺大分院胸腔外科陳沛興醫師表示，肺癌高居臺灣癌症死亡第一位，國民健康署為因應肺癌對國人健康的威脅，自111年7月1日起開辦第五癌篩檢：低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）肺癌篩檢，當中提供「肺癌家族史」和「重度吸菸者」兩大高風險族群，免費低劑量電腦斷層檢查。
因早期肺癌無明顯症狀，而出現顯著症狀時，診斷已多為晚期，期盼協助國人盡早發現肺部的癌變，並降低死亡率；早期肺癌（0及1期）5年存活率達9成以上，但第4期就急降至1成，不同期別的存活率差距甚大，故及早篩檢可有效降低肺癌的死亡率。
檢測透過LDCT 健保補助肺癌篩檢低劑量電腦斷層檢查（LDCT）是目前唯一具備國際實證、能夠早期發現肺癌的篩檢工具，而臺灣針對具肺癌家族史及重度吸菸者，且具有健保身分，就可以實行2年1次的斷層檢查。
健保補助肺癌篩檢資格：具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。或是具重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸（若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務）或戒菸15年內之重度吸菸者。
罹患肺癌不擔心 治療日益進步對於肺癌的治療日益進步，陳沛興醫師指出，若身體情況允許，一般會建議進行局部的手術治療，將腫瘤與淋巴廓清除乾淨，而確定肺癌的分期是預後效果最好的治療方式。心肺功能不好或年事已高，可選擇放射線治療、或是消融治療。
若為肺癌晚期，除了傳統的化學治療，現今也已有標靶治療與免疫治療，可為晚期病人帶來更多的希望。
陳沛興醫師提醒，及早發現與治療仍是降低肺癌死亡率的關鍵，而具體適用何種治療方式，則需專業的醫療團隊進行判斷，才能得到最佳的治療成效。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58194
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