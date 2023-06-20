名家論壇》楊威利／退將談論一年義務役議題

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※陸軍增強軍力的難處。
新聞
五月下旬在論述歐美國家援助烏克蘭F-16戰機議題時，退役將領表示，若F-16戰機被擊落恐影響美國外銷商機。6月下旬，前陸軍總司令表示一年義務役兵役戰力還是零，腦袋空空總麼打仗？
※退將言論一堆、尊重但需檢驗。
首先要說明的是，台灣每半年有一波將令晉升，中少將加起來約略20人，一年約40人，若等比晉升與退伍的話，20年下來約略800人，這些將領學有專精因此退伍後的發言也會被媒體引用，部分常態性來賓的相關發言更會被媒體所引用。
民主自由社會退役將官與常人一樣都有發言權，但也須接受大眾的批判。以F-16戰機援助烏克蘭的新聞來看，援助烏克蘭F-16戰機算是既定事實，斷無可能因為怕F-16戰機被擊落、壞了商譽而不援助烏克蘭F-16戰機。退一步說難道美國會援助F-35戰機？顯然不會。況且這種言論一出隨即有軍事專家指出，F-16戰機有被擊落的戰例，但依然是暢銷機種，顯見上述論點有誤。相關新聞大眾只要輸入：退將F-16就有相關新聞與討論，這邊不贅述。
第二是前陸軍總司令稱一年義務役兵役戰力問題。稱當兵腦袋空空、仗怎麼打這種論述。這部分是真實、但部分錯誤。真實的部分在於基層士兵，他（她）不用想，他只要執行命令就好，當一年兵腦袋空空，正常。其實當兩年與三年兵也都一樣，因為士兵不用去「想」，他只須懂戰技、操作武器、服從命令就好，休假時期也不太會去鑽研相關知識，因此實務面來看，許多周邊的親友都會覺得當兵會變「笨」，或是說與社會脫節就是這原因。
另一個問題是，現在恢復成一年義務役徵兵制若腦袋空空，那反問前陸軍司令執掌兵符時，當兵是幾年？請問那時候的兵是否也是腦袋空空？若是，請問那時候有甚麼改善方案讓士兵不要腦袋空空、有戰力？說真的，大眾願聞其詳聽退將講述相關的解決方案。
以一年義務役兵制為例，既然退將知道這些兵腦袋空空。那試問有無改善方案或是良策？若相關的改善方案能於媒體專訪中提出並獲得刊登，那想必會只比說腦袋空空這四個字更有說服力。
※陸軍增強軍力的難處
面臨中國的文攻武嚇，各界其實不論政治立場為何，都希望能強化台灣國防實力，無論你要獨立或是爭取民主自由；由於武器系統的進步與台灣海峽的天塹，過往決戰的主力是海、空軍與飛彈部隊，目前則多了資通電軍的力量，這些軍種交戰與接敵的範圍、距離都較陸軍部隊長很多。
但陸軍有個特性是訓練時間短、裝備籌獲經費較海、空軍少很多，因此可以是同樣的一筆錢籌措到很多人操作的武器，例如購買一架幻象戰機的經費可能抵得上一連戰車等等，但這不是問題所在，最重要的問題是，上述退將陸軍人數很多，這會有很大的影響－觀念、制度。
陸軍退役將領思索增進戰力的方式，很可能就是人數眾多的部隊。當然能接受新式觀念的將領例外，舉個例子來說，閱兵典禮或是部隊校閱時，將領看到一連機步排齊步走，還是一個無人機/反無人機小組士兵領隊通過觀禮台時心裡會比較舒坦？這邊評比的標準居然是用將領或主觀的感受來論斷，很奇特吧！其實一般人也會有這種觀念，因為大眾不清楚無人機在現在戰場中到底有多厲害，按照過往慣例來看陸軍戰力的表現，就是強大的戰車與機步單位所致。
若這些觀念無法改變的話下列的新聞也就不讓人意外了。一個是陸軍刺槍與官校踢正步，刺槍術的新聞已經炒了一陣子，最有力的反駁點是：步槍是用來射擊的不是用來砍劈的！另一點是刺槍術可以學、可以健身，但不能列入團體競賽項次，因為主官在追求個人或單位績效下，會找機會狂練進而耽誤其他正常演訓。
踢正步的案例是這樣子—這可以彰顯部隊訓練成效以及官校傳統，這些因素我們都承認，因為士兵養成教育的重點是服從軍令、團體行動，行進也是訓練方式之一，甚至整個服役期間，若一再的對士兵施以禮儀訓練，這些官士兵還可以擔任各軍種的禮儀兵等。這表示兵是可以被訓練的，但這種禮儀兵的人數不能太多，否則誰來打仗？
以實務面來說，現在的兵能夠在結訓時期以一個連隊「齊步」走、前後左右標齊對正，大家步伐約略一致，在通過觀禮台的時候能夠走完，說真的就已是萬幸。這後面代表意義為：單位有要求、有訓練，這其實不簡單，因為人類從「民」到「兵」的養成教育中，確實需要時間。
大眾對將領的尊敬其實還源自於他的職位。有些將領掌權時確實可以左右戰局，二戰時期尼米茲看到羅徹斯特少校團隊儀容不整的樣態，若因此樣態而選擇不相信這個團隊所提供的情報，那或許就沒有中途島戰役美軍大勝的奇蹟了；但這個戰史獲勝的前提是將領的觀念要變；但很可惜的是，不只是退將、許多現役軍官也是以過往的觀念來看待未來戰爭，我們只能說，世界在變、大眾的觀念也要變，至於退將要做怎樣的發言，那就予以尊重了。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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