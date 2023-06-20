特企／Epson全新ELPDC30 4K無線實物投影機　創造無「線」可能

台灣愛普生列印科技事業部暨視覺科技營業部資深總經理輝偉偉表示：「實物投影機能夠擷取文件、物品等不同物件的影像，並同時將動態影像傳給投影機，再投射至投影幕。此類產品不僅可以當作視訊會議的鏡頭，更可以應用於教育產業，Epson推出4K無線實物投影機ELPDC30，以高品質的畫面搭配可自由移動的機身，使機器得以靈活運用於課堂中，讓學生可以看到書本以外的教材，並且夠透過觀看實物加深對課程內容的印象，打造更加趣味且多樣化的教學環境。」
ELPDC30 4K無線實物投影搭載4K超高解析度和1300 萬畫素的鏡頭，可將圖片模型等教材清晰地呈現，即使投影大畫面時，也可顯示銳利、流暢的圖像或影片。新機更具備10 倍光學變焦與23倍數位變焦，總放大倍率高達 230 倍，能夠放大和特寫動態影像與平面、立體等教材。鏡頭旁更安裝LED燈，讓投影出的畫面更加明亮清晰。本次新機在尺寸和機身手柄都進行優化，打造出輕便的機身以便於出門攜帶。此外，穩固的機身搭配可延展的機械手臂，操作起來輕鬆順手，搭載可旋轉式鏡頭，使投影機拍攝視角超越 A3 尺寸。
全新設計的ELPDC30 4K無線實物投影機不僅可以與電腦連接使用，也具備Wi-Fi 無線投影功能。Miracast支援在無線連接的狀況下，將更多物體投影在投影幕上，讓影像不再只限於老師端也能夠來自學生端，使教學不受空間、設備的限制，在教室內安全移動並即時投影多元豐富的內容。ELPDC30 4K無線實物投影機除了做為一般情境使用，顯示速率最高達60fps的特色能夠順暢的投影出高幀率影片。此外標準配件包含顯微鏡變壓器，能夠支援顯微鏡功能，並且結合投影機實現更大的圖像，同時具備4K分辨率能夠清楚地將圖像呈現給學生。新機連結投影機的相容性高，可以與Epson其他系列投影機相連接，且內建Document Camera Control軟體支援互動式投影，老師在投影各項教材時可以同步透過投影螢幕或是電腦軟體上的工具列，操作如畫筆、擷取畫面等多項功能，讓課堂可以更加有效率地進行。
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