中國「端午奢華禮盒」橫行！人參、鮑魚入菜　包裝還比粽子重3倍

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媒體調查發現，某些五星級飯店、高檔餐廳與電商平台都主打「高端奢華」的粽子禮盒，並於餡料間添加魚翅、燕窩、海參、人參、黑松露等名貴食材，每盒售價動輒人民幣上千元，其中一間五星級飯店更可以發現一款「鮑魚粽」禮盒內只有12顆粽子，售價高達人民幣988元，相當於新台幣4254元，也就是一顆鮑魚粽要價350元左右。
另外在中國社群媒體上，還有不少團購主以「土豪粽」為代購吸睛招牌，介紹稱魚翅、蟹黃等都能包進粽子裡，「價格上不封頂，只有你想不到，沒有買不到。」
除了添加昂貴食材外，過度包裝也是這些豪華粽子禮盒普遍特點。儘管去年8月15日，中國就要求減少月餅和粽子的包裝，規定層數最多不超過三層、降低包裝成本，銷售價格在100元以上的月餅和粽子，包裝成本佔銷售價格的比例不超過15%，但仍有不少商品主打「拒絕廉價感」、「輕奢禮盒」等設定，為了讓禮盒看起來有質感，包裝重量往往成為粽子本身的2到3倍。
報導指出，在電商平台上的高檔粽子禮盒的熱門評價當中，許多人都留言「買來送關係戶和朋友」、「領導很滿意」，意味著這類傳統節慶食物已經淪為「人情粽」、「辦事粽」；還有中企負責人坦言，逢年過節送禮就是「搞關係」的重要時機，粽子本身價值不高，如果不加點奢華食材、包裝不夠高檔、不附其他禮品，就很難拿得出手，許多中國企業每年端午節前都會刻意訂製一批用來「辦事」的禮盒贈與地方關係或重要客戶們。