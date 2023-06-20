中國拒絕美方「最想達成的任務」　布林肯曝北京無意恢復軍方對話

中國「端午奢華禮盒」橫行！人參、鮑魚入菜　包裝還比粽子重3倍

▲中國端午節期間，許多五星級飯店、高檔餐廳或電商平台，紛紛推出「奢華粽子禮盒」吸引民眾爭相購買。（圖／翻攝自新華社）
▲中國端午節期間，許多五星級飯店、高檔餐廳或電商平台，紛紛推出「奢華粽子禮盒」吸引民眾爭相購買。（圖／翻攝自新華社）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國國家主席習近平有意倡導「共同富裕」概念，但國內經濟在疫情後成長放緩，年輕人失業率屢創新高，「炫富」與「貧窮」儼然成為代表兩極的關鍵禁字。隨著端午連假的到來，不少中國媒體探訪發現，許多店家靠著昂貴食材、精美包裝作為招牌，吸引顧客購買送禮，甚至連魚翅、燕窩、鮑魚、人參都能入菜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國為了避免端午期間過度包裝的粽子禮盒等商品，去年由中國市場監管總局實施包裝瘦身令，明確列出粽子等商品不應與超過其價格的其他產品混裝的規定。包含《澎湃新聞》、官媒《新華視點》等媒體調查中，許多「混裝搭售」的粽子禮盒仍隨處可見，不少銷售人員表示，高檔粽子禮盒通常是「買的人不吃、吃的人不買」，十之八九都是拿作送禮用途。

▲中國高檔粽子禮盒。（圖／翻攝自新華社）
▲電商平台上出現許多高檔粽子禮盒，強調「專注品質」、「拒絕廉價感」。（圖／翻攝自新華社）
媒體調查發現，某些五星級飯店、高檔餐廳與電商平台都主打「高端奢華」的粽子禮盒，並於餡料間添加魚翅、燕窩、海參、人參、黑松露等名貴食材，每盒售價動輒人民幣上千元，其中一間五星級飯店更可以發現一款「鮑魚粽」禮盒內只有12顆粽子，售價高達人民幣988元，相當於新台幣4254元，也就是一顆鮑魚粽要價350元左右。

另外在中國社群媒體上，還有不少團購主以「土豪粽」為代購吸睛招牌，介紹稱魚翅、蟹黃等都能包進粽子裡，「價格上不封頂，只有你想不到，沒有買不到。」

除了添加昂貴食材外，過度包裝也是這些豪華粽子禮盒普遍特點。儘管去年8月15日，中國就要求減少月餅和粽子的包裝，規定層數最多不超過三層、降低包裝成本，銷售價格在100元以上的月餅和粽子，包裝成本佔銷售價格的比例不超過15%，但仍有不少商品主打「拒絕廉價感」、「輕奢禮盒」等設定，為了讓禮盒看起來有質感，包裝重量往往成為粽子本身的2到3倍。

報導指出，在電商平台上的高檔粽子禮盒的熱門評價當中，許多人都留言「買來送關係戶和朋友」、「領導很滿意」，意味著這類傳統節慶食物已經淪為「人情粽」、「辦事粽」；還有中企負責人坦言，逢年過節送禮就是「搞關係」的重要時機，粽子本身價值不高，如果不加點奢華食材、包裝不夠高檔、不附其他禮品，就很難拿得出手，許多中國企業每年端午節前都會刻意訂製一批用來「辦事」的禮盒贈與地方關係或重要客戶們。

史上最「卷」！中國618購物節大打低價戰　買氣催不起、市場疲軟

奢靡惹怒北京！加劇貧富差距　中國金融精英被禁止「炫耀生活」

國際品牌鬥不過？中國直播帶貨掀本土風潮　消費者轉購本地貨

21歲女網紅減肥營「爆瘦身亡」　 中國極端瘦身風氣惹議

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀