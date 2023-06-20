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#Me Too延燒！《人選之人》王淨感嘆：希望社會有更多的愛

▲台版#Me Too延燒，曾演出《人選之人》王淨感嘆：「希望社會有更多的愛。」（圖／索尼）
▲台版#Me Too延燒，曾演出《人選之人》王淨感嘆：「希望社會有更多的愛。」（圖／索尼）

記者黃雅琪/台北報導

《蜘蛛人：穿越新宇宙》今（20）日舉行首映會，柯震東、王淨擔任中文配音，獻出「配音處女秀」。而台版「#Me Too」運動延燒至演藝圈，曾在台劇《人選之人-造浪者》演出受害者角色的王淨，也感嘆：「希望社會有更多的愛跟包容，受傷的人都可以趕快好起來。」

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▲《蜘蛛人：穿越新宇宙》中文配音記者會，王淨（左）、柯震東獻配音處女秀。（圖／索尼）
▲《蜘蛛人：穿越新宇宙》王淨（左）、柯震東獻配音處女秀。（圖／索尼）
奧斯卡金像獎最佳動畫片《蜘蛛人：新宇宙》續集《蜘蛛人：穿越新宇宙》，找來柯震東、王淨擔任蜘蛛人「邁爾斯」和女蜘蛛人「關」的中文配音。柯震東分享：「我覺得是在他開始內心掙扎和昇華的時候，整個情緒很激動，配音配得滿過癮的。」王淨則是認為：「我配音3天，第一天配完就躺平在床上，想說『明天還要去嗎？』」但她也透過初次配音，了解到自己「聲音表演」要加強。

▲電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》6月21日上映。（圖／索尼）
▲電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》6月21日上映。（圖／索尼）
台版「#Me Too」運動延燒中，柯震東、王淨在《蜘蛛人：穿越新宇宙》化身正義使者，柯震東坦言有看到新聞：「心存正義，但是交給當事人吧！」王淨深表同感：「我們不是當事人無法評論什麼事，正義在社會上有很多議題都需要。」她還提到，「新北幼稚園餵毒案」也需要得到關注：「希望大家可以越來越好。」《蜘蛛人：穿越新宇宙》21日全台熱映。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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