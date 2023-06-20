泰國召集緬甸問題非正式會談　外長指對各方有利

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泰國日前邀請包括緬甸在內的東協各國外長赴泰參加非正式的會談，討論緬甸問題。會談昨天在巴達雅（Pattaya）舉行，但批評人士認為，這個會議恐怕有合法化緬甸軍政府的嫌疑，而且這個會議不在東協與緬甸軍政府達成的和平倡議「5點共識」之中，因此並不適宜。
新加坡、馬來西亞和印尼等東協國家表態拒絕參加會議，而非東協國家的中國和印度因為和緬甸有邊境接壤，受邀參加了會議。
曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，泰國副總理兼外長董恩（Don Pramudwinai）今天在總理府受訪表示，非正式會談中達成了一些進展，大家都很滿意會談的內容，希望泰國再舉辦類似的會議，他相信這樣的會談對各方都有利。
董恩表示，各國討論到了邊境上的情況、詐騙案以及其他的跨境犯罪等，不過會中並沒有達成任何協議或結論，董恩也沒有透露進展的實際內容為何。
董恩指出，泰國和緬甸有長達2000公里的邊境接壤，緬甸的問題會影響泰國的邊境貿易和投資，延宕已久的問題像是在緬甸的詐騙集團詐騙各國民眾、泰國民眾越境到緬甸非法工作，還有毒品和人口販運等問題。
由於泰國新內閣預計在8月上任，部分批評認為看守政府不該在此時有這麼大的動作，董恩表示解決緬甸問題不應該繼續拖著，而相關會議的內容會交給新政府處理，不會有任何問題。
泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）昨天也指出，泰國和緬甸有很長的邊境接壤，泰國的石油和天然氣要從緬甸進口，因此必須不帶偏見地處理緬甸問題，如果不盡早解決，也會影響泰國的勞動力市場。（編輯：周永捷）1120620