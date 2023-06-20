NBA選秀／NBA選秀大會如何進行的？相關規則、資格和選秀大年盤點

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NBA選秀是籃球圈一年一度的盛事，聯盟30支球隊從美國的大學和國際聯盟中挑選球員加盟，藉由這種方式注入新血，讓聯盟能夠在漫長的歲月中始終保持活力。
一支球隊會根據他們在前一個賽季在聯盟中的「例行賽排名」來決定順序，NBA官方在2019年對樂透選秀的規則進行了修改，戰績最差的3支球隊，抽中狀元的概率都是14% ，在今年是活塞、火箭和馬刺3隊；而倒數第4名到倒數第14名，抽中狀元的概率分別是12.5%、10.5%、9%、7.5%、6%、4.5%、3%、2%、1.5%、1%，0.5%。
一旦用該選秀順位簽下某名球員，球隊就擁有與該球員簽訂正式NBA合約的獨家權利。NBA選秀大會始於1947年，經歷了一些形式上的轉變，聯盟制定了許多規則和政策來讓它更公平、完善。
NBA選秀是如何進行的？
NBA選秀有兩輪，30支球隊在每一輪各選1人，所以每一屆基本上會有60名新人加入NBA。若有些球隊對於當屆選秀不感興趣，那他們可以用自己的選秀權來交換現有球員，或是選秀順位。
在如今自由市場熱絡的聯盟中，選秀權基本上已經有如「交易貨幣」，具有未定、但是受到公認的價值，特別是「首輪選秀權」，更是各隊不會輕易給出的重要資產。
要投入NBA選秀需要達到什麼資格？
要參加NBA選秀，球員必須在該選秀年份至少年滿19歲，而且至少高中畢業一年。至於國際球員則只需要滿足第一個條件就行了。
參加選秀資格的球員，並不會自動失去在大學比賽資格；但如果在最後宣布參加選秀的期限前，沒有撤回選秀聲明，那麼該球員無論是否被選中，都會失去在NCAA比賽資格。另外，和經紀人簽約也會自動終止在大學比賽的資格。
每一名球員在生涯中，最多只可撤回選秀一次。
史上最著名的NBA選秀大會有幾年？
談到NBA歷史上最著名的「選秀大年」，就不可不提到幾個年分：1984年、1996年、2003年和2009年，這幾屆誕生了無數球迷耳熟能詳的超級球星，也締造了一些經典回憶。
1984年是許多人公認的史上最出色的選秀大會，Hakeem Olajuwon是當年的選秀狀元，「籃球之神」Michael Jordan僅屈居探花，也成為時至今日都被討論和調侃的話題。除了此二人之外，該屆還有Charles Barkley和John Stockton等名人堂球星。
1996年，幾乎可說是史上成材率最高的一屆，Allen Iverson是當年狀元，Kobe Bryant在第13順位被選到，還有Ray Allen Steve Nash、Jermaine L. O'Neal、Stephon Marbury、Marcus Camby等名將在這一年加入聯盟。
2003年是著名的「03梯」，被譽為是「天選之子」的LeBron James就在這一屆當選狀元，其他著名的球員還有Carmelo Anthony、Dwyane Wade和Chris Bosh。
2009年選秀大會是距離如今最近的一屆，球迷記憶點應該也最深，許多球員仍活躍於球場上，「幹籃哥」Blake Griffin是當屆狀元，曾在台灣職籃球隊效力的塔壁（Hasheem Thabeet）是榜眼，而探花則是James Harden。對現代籃球造成很大影響的Stephen Curry在第7順位被選到，Ricky Rubio、Jrue Holiday、DeMar DeRozan、Jeff Teague這些曾入選明星賽的球星，也當在這一屆進入。