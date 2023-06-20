曾莞婷被問黃子佼性騷擾！直言「他做很多公益」：但功過不能相抵
靈異國片《化劫》今（20）日舉行首映會，首度挑戰鬼片演出的曾莞婷，展現「鬼后」氣勢坐轎子登場，成為全場焦點！台版「#Me Too」運動延燒至演藝圈，她表示黃子佼真的做了很多公益活動：「但功過不能相抵！」
記者黃雅琪/台北報導
被問到黃子佼承認性騷擾事件，曾莞婷表示兩人沒有過多來往，認為他本身做了許多公益活動，也會邀請大家一起做公益：「但就跟LuLu講的一樣，功過不能相抵！他講更生人的部分，其實我自己也蠻有感觸，確實大家都需要一個機會，做好自身比較重要，在審視別人的同時，也要把自己做好。」
曾莞婷坦言，自己事先有邀請宥勝來欣賞《化劫》包場，昨日收到他傳訊息致歉：「他說因為之前做錯了事情，所以這次沒有辦法到場支持，對我們很抱歉，對大家也很抱歉。」曾莞婷認為犯錯最重要的事「認錯」，並且真心悔改：「接下來的路才是他真的很重要的課題，必須自己面對、克服。」
※【NOWnews 今日新聞
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