小薰遭私訊性騷擾逾半年！怒公布「噁心對話」不忍了：受夠這些人
34歲女星小薰（黃瀞怡）和鄭人碩交往4年，雖然日前一度傳出兩人分手，但男方出席活動時透露兩人還是情侶，且一直都很好，感情狀態貌似穩定，而近日台灣展開一連串「Me too運動」，小薰也在IG曬出臉書被男網友多次私訊性騷擾的截圖，怒喊：「受夠這些人了！」
記者賴禹妡、羅凌筠/綜合報導
小薰昨（19）日在IG限時動態上曬出對話截圖，只見對方多次傳訊息騷擾小薰，至少已經有超過半年時間，讓小薰氣到直接公布對話，並怒喊：「受夠這些人了，我的臉書私訊會有這些莫名其妙的言語，第一時間看到的是經紀人，她真的辛苦了。」
小薰並不是第一次遇到網友性騷擾，表示：「上次還有露下體的，到底是多變態，這些人。」並附上一個生氣的表情符號。對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問小薰經紀人是否會採取法律途徑，對方回應：「不排除備案也不排除依法提告。」
※【NOWnews 今日新聞
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