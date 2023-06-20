罹癌切除乳房如夢靨　３種方法重建乳房也重拾自信【宜芬留稿】

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乳癌病人重建之路現今乳癌的治療方法有長足的進步，能夠大幅提高病患術後存活率及治癒率。加上生活品質及自我意識提高，現在乳癌患者所要求的不只是單純疾病的治療，更多需要在術後能恢復接近正常的日常生活及身體影像，乳房重建手術因此成了一個整形外科常見的手術。
乳房重建３大方法重建因乳癌或其他疾病而切除的乳房，是整形外科具有特色的手術之一。新的手術技術和皮辦的觀念，讓整形外科醫師能夠創造出一個和原來相似的乳房。乳房重建目前主要有３大方法：
１自體組織移植
２直接植入假體
３組織擴張器植入
通常，整形外科團隊可以和乳房切除手術一起進行，使得患者能夠在麻醉醒來後就能獲得一個和原來相似的乳房，將失去乳房的不好記憶減到最低。當然，如果不適合立刻重建乳房的患者，也可以考慮延遲性的重建，通常可以等到乳癌手術術後2、3以後再進行。
乳癌重建手術通常需要較長的手術及麻醉時間，因此麻醉的品質也會影響患者術後的恢復狀況。現今麻醉科的術後加速康復療程（ERAS），包括了病人術前、術中及術後的完整照顧，讓病人能夠更安心的接受手術，而且體力能夠比較快速恢復，病人的住院天數也會因為較快的恢復而縮短，並減少住院天數。經由乳房外科、整形外科和麻醉科醫師共同的配合，能夠提供因乳癌接受重建手術的患者更安心而且更舒適的手術全期照顧。
術後照顧６點注意事項蒲啟明亦提醒，乳房重建手術術後，病人需注意皮瓣傷口照護及組織擴張器傷口照護：
１皮瓣肚臍傷口避免碰水、使用抗生素藥膏。
２術後7-10天拆線，腹部、乳房傷可使用防水組織凝膠。
３術後第2天至2週，患側肩膀避免劇烈活動，並在醫師指示下進行復健活動。
４術後2星期內勿挺直走路，臥床時膝蓋可墊枕頭，直到腹部緊繃感改善。
５術後疤痕在組織膠脫落乾淨後或拆完線後，可開始使用矽膠貼片或矽膠膏進行疤痕照護。
６原則上乳房重建病人術後2個月內需每2週回診1次，第3個月起每1個月返1次，持續至術後6個月。
原文出處：乳癌病人重建之路
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58122
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