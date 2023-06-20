台鐵「6月27日」提前開放TPASS預購 社福卡7月1日同步啟用
行政院為鼓勵民眾搭乘大眾運輸交通工具，推出「TPASS行政院通勤月票」，三大生活圈月票即將於7月1日上線啟用，台鐵表示，民眾27日起將可持TPASS新卡或持現有電子票證至生活圈內台鐵售票窗口預購月票方案。另三大生活圈社福卡也將於7月1日同步啟用。
記者許若茵／台北報導
交通部表示，為執行「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」第3條規定擴大公共運輸補貼，減輕通勤民眾負擔，交通部已擬定「行政院促進公共運輸使用方案」及相關補助規定，將補助全國推動生活圈或單一縣市公共運輸通勤月票措施。目前各縣市政府刻正規劃月票方案及辦理驗票機修改作業中，其中北中南3大生活圈通勤月票預計於7月上路實施。
另為促進銀髮族及身心障礙者乘坐大眾運輸工具友善及多元性，台鐵洽詢各縣市政府參與意願並進行軟硬體設備修改後，也將於7月1日起開辦三大生活圈內發行敬老、愛心卡使用點數乘車，第一階段啟用縣市有台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等10個縣市可使用；民眾乘車區間只要在該縣市轄區內起站或迄站均可適用（南投縣不限境內使用）；每次乘車點數使用上限依各縣市政府規定，超出部分由電子錢包餘額扣款。
台鐵提醒，持用社福卡旅客，請經由各車站設置之「地方社福卡」專用通道驗票機刷卡進、出站，旅客如未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，不會扣款。其他使用方式比照電子票證乘車營運規定，社福卡可搭乘區間（快）車、莒光號、PP推拉式自強號，但觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車）不可搭乘。