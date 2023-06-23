教團推教師不餵藥　家長團體籲勿因噎廢食、幼教師盼檢討體制

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餵藥案爆發後，許多縣市開始加強稽查幼兒園，不少第一線幼教師在「靠北，幼教老師也是人」臉書粉專發表看法。一名幼教師表示，當面對教育局人員的稽查，彷彿像被審案一樣「你們是怎麼餵藥的」、「你們知道藥的成分嗎」？「能不能讓我們幫忙的有價值一點有尊嚴一點，再這樣下去受害的也只有這些無辜的孩子啊」。
中華民國幼教聯合總會日前聲明表示，鑒於目前各方政治人物的紛紛擾擾及政府無具體保護孩子、教保人員的作為之下，因處方藥物具專業性，教保人員並不具備醫療專業知識，所以在尚未釐清事情真相之前，希望各縣市理事長協助轉達會員，暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為，做到「幼兒生病不入校、老師不餵藥」。
幼教總會表示，懇請中央介入調查，早日讓真相水落石出，這樣不僅可以讓全國幼兒園及家長共同守護幼兒健康，也能還給現場老師及教保人員清白。
全國教育產業總工會表示，近日接獲國小一、二年級教師反映，有家長要教師幫孩子餵藥，但孩子中午若飯吃太慢、匆忙放學，常常一忙就忘了餵藥，或者孩子忘了把藥帶回家，結果引起家長不滿，責怪教師害孩子延誤療程，換來家長白眼及謾罵，甚至認為教師不盡責。建議藥物使用並非教師專業，應回歸家庭管理，家長應訓練孩子自己吃藥，在教育部未明確規範前，教師應停止幫忙家長在校餵藥。
家長團體：勿因噎廢食
教育部指出，《幼兒教育及照顧法》第12條已明定教保服務內容，包括提供衛生保健安全之服務及教育，因此，教育部於「幼兒教保及照顧服務實施準則」第11條第2項至第4項明定幼兒園要訂定託藥措施，及就託藥進行相關規範。
國教行動聯盟表示，近日餵藥風波愈演愈烈，已嚴重影響長久以來家長與教保人員之間的互信，依「幼兒教保及照顧服務實施準則」規定，幼兒園應訂立託藥措施（包括託藥制度、託藥程序及用藥之注意事項），絕大多數幼兒園均已依照相關規定實施；呼籲家長體諒教保人員的辛苦，切勿因媒體報導造成教學環境的不友善與不信；請中央與地方政府儘速釐清真相，避免相關爭議引發家長不必要的焦慮。
台灣家長教育聯盟常務監事謝國清接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，教師不幫幼兒餵藥，家長也不可能隨侍在側，認為不該「因噎廢食」，此次爭議和要不要餵藥是兩碼子事，應該讓教保員知道如何餵才恰當，而非亂餵或過量，另外，國小雖然沒有規定託藥措施，但一、二年級學生還很小，仍需要教師協助。他呼籲家長也要負責任，需要教師餵藥時或用藥複雜等，都要跟教師講清楚、請求幫忙，而非把責任全部丟給教師，當然，孩子能從小進行服藥訓練，會是最理想的狀況。
幼教師盼政府看見體制問題
江姓幼教師說，工作8年發現家長對幼兒園、幼教師的信任度越來越降低，主要是虐童、霸凌等社會案件多，加上媒體的渲染，讓家長有陰影，參觀學校、入學時，都會問是否有裝監視器、遇到霸凌怎麼處理等，但家長和教師是教育合夥人，彼此不信任對孩子並非好事。
她說，當初聽到餵藥案時很震驚，除了看到幼教師、教保員教育訓練不足、專業度不夠、抗壓性不高以外，也讓她反思，到底是什麼逼得教師要去餵藥，其實教保員工時長、薪資低、幼兒園師生比高，再加上現在的幼兒可能受環境賀爾蒙影響，過動兒、學習障礙、情緒不穩的狀況比以前還多，少子化讓孩子在家受到太多大人的關注，讓他們難以融入群體生活，都讓現在的幼兒越來越難帶，但師生比過高，讓教師沒辦法好好照顧每一個幼兒，希望各界藉由此案，正視幼教師勞動條件差、師生比過高等體制問題，關注這些個案背後大環境的影響。
對於教團發起不餵藥行動，江姓幼教師認為，自己也是3名幼兒的家長，會很擔心孩子不去上學，自己無法一直請假顧小孩，且餵藥跟餵毒是不同的事情。她分享，教師、園方都很謹慎落實餵藥規定，並叮囑要有處方箋、日期、份量、標示副作用等，常常都要追著家長填託藥單；在生病高峰期，餵藥會占用很多時間，希望家長能多體諒教師，在每包藥品寫上孩子名字、只帶當天的藥量即可。
教育部表示，為提升教保服務機構託藥及用藥安全知能，先前已編製食藥安全參考教材提供各幼兒園參考，後續也會再摘錄手冊內容，製作簡明資訊便利教保服務人員使用。再者，為提升教保機構、教保服務人員及家長對於用藥安全及託藥的知能，教育部今年將追加經費補助各直轄市、縣（市）政府辦理相關研習，讓親師共同維護幼兒健康。