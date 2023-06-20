黃子佼退出《未來少女》主持！節目「隱藏團」搶先曝光
偶像選秀節目《未來少女》首次錄影已圓滿結束，節目主持人原為黃子佼、徐若瑄，但黃子佼19日被指控性騷擾，並以極端的方式自毀前途，引發社會大眾關注與討論。今（20）日，《未來少女》節目組表示，收到黃子佼經紀人的回覆確認，黃子佼以個人因素為由，決定不參節目後續錄製；徐若瑄則不變動，節目暫時不會找其他人頂替黃子佼空缺。此外，《未來少女》也於官方YouTube也公開節目隱藏團「幽靈水晶」，需由粉絲集氣才能衝破封印，驚喜滿滿。
記者陳雅蘭/綜合報導
《未來少女》本月26日將進行第二次錄影。除了在首錄記者會中亮相的幾位少女，近期也可以在《未來少女》的官方YouTube中看到每一位少女的個人介紹影片，共有來自黑曜精靈、薄荷水晶、幻藍小熊、緋紅魅影、日光之橙、紫月光六團共54位不同風格的少女，各團特色鮮明，無不散發活潑朝氣少女感。
下週錄製的賽制中，節目將進行藝人合作賽，並邀請到多組不同風格的知名藝人參與，將與各團少女合作，帶來精彩的演出。在《未來少女》的原定規劃中，每集都會固定邀請到飛行嘉賓擔任「少女見證人」，在少女們比賽的同時，於另外的獨立空間中觀賞全面的舞台表演，期間也可以相互討論交流意見，並給予少女專業技巧與業界經驗分享。
近期《未來少女》也於官方YouTube頻道曝光節目隱藏團「幽靈水晶」。影片簡介指出「幽靈水晶」是禁錮在水晶裡的小精靈，需要由粉絲朋友一起集氣幫她們衝破封印。「幽靈水晶」為節目中的隱藏隊伍，未來將依照每一輪的人氣熱度確認解鎖與否，成功達標才能上場表演。
※【NOWnews 今日新聞
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