夏日繞境差點沒命！　急診醫提醒：當心「這些戶外活動」恐加重病況

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OHCA沒有心跳 CPR＋AED救回一命高級救護技術員余尚諺表示，當天出勤到現場立即評估患者為OHCA沒有心跳，開始實施高品質CPR，並搭配AED電擊乙次，再建立進階呼吸道、使用自動心外復甦機及自動給氧機持續急救，建立輸液管路，就在急救5分鐘後恢復心跳。
救護車監測生命跡象 到院立即心導管治療患者立即送往員林基督教醫院，救護車途中持續監測患者生命徵象，給氧並使用潮氣末二氧化碳濃度監測儀監測患者呼吸狀況，到院後由醫院接手後續急救治療；經過員基心臟內科李文成醫師的緊急心導管檢查，發現是心肌梗塞並順利打通血管。
彰化縣消防局救護科科長周雍華表示，所屬救護車在108年全國首創全面配置12導程心電圖機，更在今年配置自動給氧機、潮氣末二氧化碳監測儀（ETCO2）及電動骨針機，加上早已全面配置的自動心肺復甦機，提供OHCA病患最完善的救護處置。
夏天頻繁中暑案例 戶外活動須當心急診室主任李旭雲醫師表示，夏日繞境活動馬拉松、單車等戶外活動，對於平常有潛在危險的病人可能加重病情，除了要注意中暑的症狀，突發的心律不整、心肌梗塞也時有所聞。美國心臟醫學會研究曾發現，完成一場馬拉松比賽，有證據顯示會造成心臟受損，尤其是那些較少訓練的跑者。
此外，夏天中暑案件頻繁，中暑是一種常見的夏季健康問題，特別在高溫天氣下容易發生；中暑可能表現為頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、肌肉痙攣、虛弱和意識喪失等。在高溫天氣中，盡量避免長時間暴露在陽光下，特別是在中午時段；保持充足的水分攝入，避免過度體力活動，防曬措施要做好，穿著透氣性好的衣物和戴上帽子。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58195
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