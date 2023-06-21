看鐵達尼號失聯　英富豪哈定熱愛冒險擁3項金氏紀錄

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在2004年成立Action Aviation之前，這位英國富商曾在印度班加羅爾（Bangalore）工作5年，擔任1間物流公司的總經理。
儘管富比世雜誌（Forbes Magazine）並未將哈定列入「億萬富豪俱樂部」，哈定顯然仍有足夠財力來支持其昂貴的探險嗜好。
一年前，他成為首個參加美國億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍源（Blue Origin）公司第5次載人太空任務的英國人，進行太空旅行。
正如哈定在自己的Instagram上所寫，「我會抓住所有機會去旅行、打破世界紀錄和駕駛噴射機。」
熱愛冒險的哈定是3項金氏世界紀錄（Guinness World Records）保持人。2019年7月，他以46小時39分38秒完成飛越地球南北極逾4萬公里行程，創下環繞地球兩極最快紀錄。
2021年3月，他和另名探險家韋斯柯沃（Victor Vescovo）乘坐潛艇抵達馬里亞納海溝（Mariana Trench）最深處「挑戰者深淵」（Challenger Deep，距地表約1萬973公尺），他在此次為期12小時的水下任務最終締造2項世界紀錄，包括全海洋深度下停留的最長時間（4小時15分鐘），以及在此深度下行駛的最長距離（約4.5公里）。
上週末，哈定在Instagram發文，說他「終於可以自豪地宣布」自己將登上探索鐵達尼號殘骸的潛水器。
1912年4月，當時號稱不沉巨輪的鐵達尼號從英國南安普敦（Southampton）駛往紐約的處女航途中，在北大西洋撞冰山沉沒，船上2200多名乘客與船員超過1500人罹難。目前鐵達尼號殘骸位於加拿大紐芬蘭（Newfoundland）外海約592公里、水深約3810公尺的海床。（譯者：施施/核稿：陳正健）1120620