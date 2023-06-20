Jennie演唱會又有異樣！突轉身「背對觀眾」 Rosé急拍肩膀才回神
韓國人氣女團BLACKPINK世界巡迴演唱會「BORN PINK」近期來到澳洲開唱，但Jennie先是在墨爾本場演唱到一半，因身體不適臨時下台，接著在下一站雪梨又被粉絲錄到站在舞台上背對觀眾疑似走神，讓不少人向YG喊話，希望Jennie能先調整好身心狀況再進行表演活動。
記者賴禹妡/綜合報導
BLACKPINK本月11日在澳洲墨爾本開唱，Jennie在唱到歌曲〈Lovesick Girls〉時，就已經明顯狀態不佳，不但舞蹈動作難以跟上，唱到一半還雙手扶著頭轉身慢步下台，在工作人員攙扶下離場，事後YG娛樂發聲明致歉，Jennie也親自在IG向粉絲道歉「很抱歉沒辦法撐完整場演唱會」，讓粉絲相當心疼。
沒想到，接下來BLACKPINK下一站前往澳洲雪梨開唱時，卻被粉絲拍到Jennie狀態疑似不太對勁，在演唱歌曲〈Typa Girl〉時，Jennie突然在舞台上背對觀眾，一動也不動地站著，直到幾秒鐘後，Rosé靠近並關心地輕碰她的肩膀，Jennie才回過神來演唱自己的部分。
影片曝光後，「Jennie在舞台上走神」的關鍵字登上熱搜，網友們紛紛留言「是不是神遊了？感覺她整個人看起來沒什麼精神」、「旁邊那個男伴舞都懵了」，也有人關心Jennie的身體狀況，希望她能好好休養一段時間，「如果身體狀態真的不好，真粉絲應該希望她暫停表演吧」、「要真是身體不好就休息一段時間吧，別團都有養病的先例」。